La alcaldesa de Jerez pide disculpas por haber tachado de corrupto al PP

La vicepresidenta de la Diputación de Badajoz y alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, pidió ayer disculpas a los ediles del Partido Popular a los que «haya podido ofender» unas declaraciones suyas sobre la corrupción de las que dijo no sentirse orgullosa.

«En el calor del debate ayer dije algo de lo que no me siento orgullosa. Pido disculpas a los ediles del PP @PP_Badajoz a los que haya podido ofender. No es mi estilo!!», escribió Borrallo en su perfil de Twitter.

En concreto, Borallo se refería a unas afirmaciones que realizó este pasado martes durante el pleno del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, en las que señalaba que «el Partido Popular está acostumbrado a ser corrupto en todos los ayuntamientos en donde gobierna».

Ayer mismo, el presidente del PP provincial de Badajoz Francisco Javier Fragoso reclamó a Borrallo «que se retracte o que dimita» por unas declaraciones, que a su juicio son «absolutamente impresentables».

Por su parte, el coordinador general provincial y portavoz del PP en la Diputación de Badajoz, Juan Antonio Barrios, también reclamó a Borrallo que rectificará y pidiera perdón, porque de no hacerlo presentaría una querella criminal.