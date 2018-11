El alcalde de Badajoz pide disculpas por usar la palabra «chacha» REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 11 noviembre 2018, 09:32

El alcalde, Francisco Javier Fragoso, lamentó ayer «profundamente» haber utilizado la expresión «chacha» cuando hablaba de la indignación que siente «por el uso de los niños y niñas por parte de algunos profesores y colegios» para pedir al Ayuntamiento que contrate porteros para los centros, una reivindicación que considera «política, partidista y obscena».

«Nada justifica, y menos aún en una persona que se dedica a la política, el uso de expresiones que pueden resultar hirientes. Y, por tanto, ni me justifico ni evado mi culpa. Por eso pido disculpas. Quien me conoce y quien conoce mis orígenes y trayectoria sabe que ni uso palabras ni soy clasista. Más bien, todo lo contrario: me repugna ese tipo de lenguaje y el clasismo en todos los ámbitos de la sociedad», indicó ayer el alcalde.

Esta rectificación la realizó después de que su comentario fuera criticado en las redes sociales.