El alcalde ve necesario acelerar el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha coincidido en la necesidad de dar una respuesta rápida a la Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz para ... que pueda trasladarse a un edificio mejor dotado. Su deseo coincide con lo expuesto por la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, pero el primer edil de Badajoz no pudo concretar este viernes cuál debe ser el espacio elegido para el traslado.

Gragera explicó que el problema de la Escuela de Idiomas es similar al del centro de salud de la zona centro, que ahora funciona en el edificio de Los Pinos de la Ronda del Pilar. En ese caso también se ha planteado la posibilidad de llevarlo al Hospital Provincial, donde ya estuvo, pero se busca otro emplazamiento dado que la adecuación del Hospital Provincial puede llevar varios años.

«Hay que darle una solución a la Escuela Oficial de Idiomas de forma inmediata, independientemente de cuál sea la solución final, pero inmediata», insistió el alcalde, quien reconoce que la adecuación de alguno de los espacios vacíos del antiguo Hospital Provincial para llevar la Escuela de Idiomas puede retrasarse varios años.

Alcalde y consejera coinciden por tanto en la necesidad del traslado, pero ninguna de las dos partes han apuntado a un edificio concreto. «Obviamente, no es fácil», reconoce el alcalde, quien insiste en la disposición municipal a ceder un edificio, si existe, cuando conozca las necesidades. En este sentido, ha recordado que la Escuela de Artes y Oficios podrá resolver un problema similar cuando se traslade al edificio en el que funcionó el colegio San Pedro de Alcántara.

Por otro lado, el alcalde dijo en que le parece «profundamente injusto« que una vez que se ha pedido «durante tantos y tantos años» que el ayuntamiento actuara en el entorno del Palacio de Godoy para poder dotar esa zona de un espacio de aparcamiento «mucho más digno» y dejar el edificio exento, e invertir dinero en la rehabilitación del mismo, entiende las molestias que pueda provocar la cancelación de un día o día y medio de clases, pero no «la reacción que han tenido algunos».

En todo caso, ha dicho, desde la Consejería y desde la Junta de Extremadura «absolutamente siempre», y así le consta, se ha ofrecido la posibilidad a los alumnos de poder recuperar ese día y medio que no van a poder tener abierta la Escuela Oficial de Idiomas porque hay que retirar amianto y, como ha recordado, «es peligroso estar allí».

En este mismo sentido, ha considerado que a partir del lunes entiende que podrán retomar las clases «con total normalidad» y que si no se puede porque «por algún motivo hay un problema en el desescombro« habilitarán, junto con la Consejería de Educación, los recursos necesarios para que no se pierdan clases, como ya se hizo el año pasado cuando «pasó exactamente lo mismo», se les reubicó en el Colegio San Pedro de Alcántara, «y no hubo ningún problema, se terminó de retirar el amianto y a partir de ahí volvieron a las clases».

