Alcalde, diputado, presidente provincial y ahora senador Miércoles, 9 octubre 2019, 08:00

Además de alcalde, Francisco Fragoso es diputado provincial (puesto para el que es indispensable ser alcalde o concejal) y presidente provincial del PP. En el caso de salir elegido senador el 10-N, acumularía el tercer cargo público, además del orgánico. A pesar de ello, Fragoso no está obligado a dejar la Diputación y no ha desvelado todavía si lo hará en caso de convertirse en senador. Hoy tiene previsto dar una rueda de prensa y se espera que aclare si se marchará de la institución provincial. Entonces, otro concejal o alcalde del partido judicial de Badajoz del PP le tomaría el relevo. Por otro lado, los cargos de senador y alcalde son compatibles. Ya lo fue Miguel Celdrán. En las elecciones de 2011, cinco de los seis senadores extremeños eran alcaldes. El PP trató la conveniencia de limitar la acumulación de cargos en su último congreso, pero no ha llegado a prohibirlo.