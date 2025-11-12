El alcalde de Badajoz pide no acercarse a los patos o gansos de los parques por la gripe aviar

Mientras el Ministerio de Agricultura sigue de cerca el aumento de casos de gripe aviar, el alcalde Ignacio Gragera también pide prudencia a los ... ciudadanos por la presencia de aves acuáticas en Castelar o el parque del río. Badajoz es uno de los 99 municipios extremeños dentro del área de especial vigilancia y desde el pasado lunes la capital pacense y otros 1.200 municipios del país deben cumplir medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación de la influenza aviar. De este modo, se ha ordenado por ejemplo el confinamiento de las aves de corral. Además, no se pueden utilizar patos, gansos o cisnes como señuelo; y no está permitido criar gansos ni patos junto a otras aves domésticas.

Sobre la posible afectación en los parques y jardines públicos que dependen del Ayuntamiento de Badajoz o los animales que viven en estas zonas verdes de la ciudad, el alcalde ha explicado que el Consistorio ha recibido una serie de recomendaciones y observaciones, pero que, «básicamente», están derivadas o centradas en los animales de producción que posteriormente pasan a la cadena alimenticia, por lo que los patos y aves de Castelar estarían fuera de ese listado.

Ante el aumento de focos de gripe aviar en el territorio nacional, el Gobierno ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» y «serenidad». La Consejería de la Agricultura confirma que ocho de esos focos se han registrado en aves silvestres de Extremadura, tras ser confirmadas las muestras por el Laboratorio de Referencia de Algete (Madrid). Añade la Junta que los focos se están dando especialmente en aves migratorias que se mueven por distintos territorios. «Determinar el número exacto de animales muertos es complejo«, añade. Por este motivo, apunta que »lo más importante es no tocar aves muertas y avisar a los servicios veterinarios oficiales, Agentes del Medio Natural o a su ayuntamiento para que se pongan en contacto con las autoridades competentes».

Ampliar Gansos en la orilla del río Guadiana, en Badajoz. J. V. Arnelas

Sin embargo, sí que aparecen en esa lista los patos y los gansos que están en el parque del río, ante lo que adoptarán las recomendaciones que sean necesarias y hace un llamamiento a la población para que entiendan la situación de la gripe aviar y que intenten tomar «cierta distancia» porque, desde el consistorio, «obviamente» van a seguir todas esas recomendaciones y harán la supervisión y control que corresponda desde los servicios municipales. Fuentes municipales indican que de momento no se ha detectado ningún caso de gripe aviar en la capital pacense. En cuanto a la situación actual de la región, la Junta añade que «determinar el número exacto de animales muertos cuando nos referimos a aves silvestres es complejo».

«Interactuar lo menos posible»

El regidor ha hecho un llamamiento a la cautela a los ciudadanos para que se intente interactuar «lo menos posible» con esos animales.

El catedrático de Zoología en la Universidad de Extremadura y director del Laboratorio de Enfermedades Zoonóticas Emergentes, Alfonso Marzal, también pide extremar las precauciones en el parque del río: «No es aconsejable alimentar de forma artificial a las aves, hay que lavarse bien las manos cuando acudamos a parques como el del Guadiana en Badajoz y no dejar sueltas a las mascotas para evitar que entren en contacto con los excrementos», y finaliza con un mensaje de tranquilidad: «Por el hecho de estar en el parque del río no tienen que pasar nada».