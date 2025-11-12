HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una familia observa los gansos del río Guadiana, este miércoles por la mañana. José Vicente Arnelas

El alcalde de Badajoz pide no acercarse a los patos o gansos de los parques por la gripe aviar

El Ayuntamiento señala que en la capital pacense, incluida en la lista de municipios con especial vigilancia, no se ha confirmado ninguna muerte de animal por el patógeno

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

Mientras el Ministerio de Agricultura sigue de cerca el aumento de casos de gripe aviar, el alcalde Ignacio Gragera también pide prudencia a los ... ciudadanos por la presencia de aves acuáticas en Castelar o el parque del río. Badajoz es uno de los 99 municipios extremeños dentro del área de especial vigilancia y desde el pasado lunes la capital pacense y otros 1.200 municipios del país deben cumplir medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación de la influenza aviar. De este modo, se ha ordenado por ejemplo el confinamiento de las aves de corral. Además, no se pueden utilizar patos, gansos o cisnes como señuelo; y no está permitido criar gansos ni patos junto a otras aves domésticas.

