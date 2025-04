El alcalde de Badajoz se ofrece para luchar contra el nenúfar pero sin firmar el convenio y sin financiar

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha ofrecido este lunes la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz en la lucha contra el nenúfar mexicano, aunque mantiene ... que la competencia es exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por lo que no firmará el convenio que les cita como otra administración competente y tampoco considera justificado que tengan que financiar el deslodado del río.

Gragera ha hecho este anuncio tras una reunión mantenida este lunes en Badajoz con la asociación Salvemos el Guadiana, «el primer día de mi reincorporación», ha añadido tras su vuelta de Chile. Para el alcalde desde el Consistorio «somos los primeros interesados» en que se elimine el nenúfar, por lo que ofrece su ayuda «pero dentro de nuestras competencias».

El regidor pacense ha recriminado a la CHG su ultimátum «y su chantaje» y también enterarse por la prensa de los avances del proyecto. Ha anunciado que acudirá a la reunión del próximo 15 de octubre y pide que le den copia en la misma del proyecto de dragado para saber cómo poder colaborar. «Queremos certezas sobre nuestro río».

Gragera ha puesto ejemplos sobre acciones con las que podría colaborar el Ayuntamiento «porque siempre que nos lo han pedido, lo hemos hecho». Se ofrece a asumir la señalización, cortar las calles necesarias y modificar el tráfico, ceder terrenos para el secado de los lodos o cerrar espacios públicos a pesar de las molestias que causará a la ciudad, por ejemplo, la clausura del parque del río cuando sea necesario. Ha añadido que el Consistorio ya ofreció su ayuda a la Confederación en 2021 para luchar contra el nenúfar.

Ha reprochado a la CHG que con su ultimátum trate de responsabilizar a otras administraciones de la lentitud del proyecto. «No podemos permitir que se traslade a la opinión pública que la lentitud que se haya podido producir a la hora de solucionar este problema en nuestro río sea responsabilidad del Ayuntamiento».

El regidor ha confirmado que, a pesar de la reunión entre administraciones, acudirá a la manifestación del próximo 19 de octubre. A este respecto la asociación convocante, Salvemos el Guadiana, ha confirmado que sigue adelante con la cita a pesar de que su presidente, Juan Fernando Delgado, se ha reunido este lunes con el alcalde, lo hará mañana con el delegado del Gobierno José Luis Quintana y será recibido el miércoles por la Junta de Extremadura. El portavoz de este colectivo ha deseado que las instituciones lleguen a un acuerdo, pero mantiene la protesta.

En cuando al convenio que la CHG pide que firmen las tres administraciones, Gragera afirma que el mismo dice que el Ayuntamiento tiene competencia aunque «sin referencia normativa». El regidor insiste en que la Confederación es la única competente en la lámina de agua.

El convenio, según el alcalde, atribuye el mantenimiento y conservación de los cauces públicos, pero sin justificar legalmente estas labores. «Lo primero que deberían haber hecho la CHG y la Delegación del Gobierno es decirnos en base a qué norma podría el Consistorio actuar, algo que, hasta la fecha, no se ha producido».

Las sentencias

En cuanto a las sentencias del Tribunal Supremo que obligaron a las ciudades de Salamanca y Málaga a limpiar sus ríos, Gragera ha insistido, como ya afirmó su primer teniente de alcalde Carlos Urueña, en que no se pueden aplicar a Badajoz. Ha destacado que la eliminación del nenúfar no se puede considerar una intervención ordinaria y que, en todo caso, se limitaría al tramo urbano de Badajoz. Este tiene 5 kilómetros cuando el proyecto de deslodado se extiende a 35 kilómetros.

A este respecto ha afirmado que no es cierto que los responsables municipales hayan estado un año sin responder a este acuerdo de la CHG. Asegura que les dijeron que no estaban dispuestos a firmarlo por no ser su competencia días después de que les entregasen en borrador.

«¿En qué hace avanzar el proyecto la firma de este convenio?», ha concluido Gragera que ha insistido una vez más en que la CHG quiere hacer responsable de la lentitud de la limpieza del nenúfar a la falta de colaboración de otras administraciones. Ha recriminado a esta administración estatal, además, que anunciasen el deslodado en agosto de 2021, en una reunión entre las tres administraciones, y que desde entonces los pasos como la redacción del proyecto o la tramitación de la DIA hayan tardado varios años.

En cuanto a financiar la retirada del nenúfar, el alcalde pacense pide a la CHG que les muestre ejemplos de otros municipios que hayan firmado convenios económicos para la retirada de especies invasoras. «¿En base a qué vamos a financiar?», ha dicho y se ha añadido: «No podemos firmar algo en blanco».