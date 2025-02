El alcalde de Badajoz insiste en un pacto salarial que incluya a todos los empleados municipales

Aun no hay acuerdo con los trabajadores municipales para mejorar sus condiciones, pero la habrá e incluirá a todos. Eso es, al menos, lo que el alcalde, Ignacio Gragera, repite desde hace semanas. Y es la misma idea en la que incidió ayer.

Los ... trabajadores municipales llevan al menos dos años reclamando una mejora que los incluya a todos. Como es sabido, tras el acuerdo que firmó el propio alcalde para incrementar el salario de los policías locales hace ya dos veranos, el resto de empleados se manifestaron y lograron que el PP dejara el acuerdo en papel mojado.

Desde entonces, las conversaciones se han sucedido con los sindicatos, pero la idea de que la Policía Local, los bomberos o los jefes de servicio pueden resultar más beneficiados que el resto avivó las reclamaciones a inicios de año. De hecho, no resulta extraño ver algunos carteles en instalaciones municipales en ese sentido. Hace semanas que empleados municipales colgaron letreros en los que podía leerse 'no somos invisibles'. Hace poco más de un mes, los administrativos y auxiliares administrativos convocaron una protesta a las puertas del Ayuntamiento que el alcalde paró en el último momento con la promesa de que les tendría en cuenta.

Pero las semanas pasan y el acuerdo no está sellado. De hecho, el propio alcalde dijo ayer que presentará las propuestas a la mesa general de negociación para que los sindicatos le den su visto bueno «en los próximos días o semanas».

Los presupuestos de este año están casi cerrados a falta de ese acuerdo con los empleados municipales

A preguntas de los periodistas y en declaraciones recogidas por Europa Press, dijo que trabaja en la mejora de las condiciones de trabajo y salarial que englobe a todos los trabajadores municipales hasta donde pueda. Y que este no será un acuerdo sectorial ni particular ni por colectivos. Añadió que presentará la propuesta «en estos días».

Repitió que el equipo de gobierno pasa por intentar prestar mejores servicios y poder llegar al mayor número de trabajadores posible, dentro de las limitaciones tanto presupuestarias como legales que tienen.

Mientras que no hay acuerdo salarial, no habrá presupuestos. La ciudad funciona con las cuentas prorrogadas de 2022, donde el capítulo de las nóminas es el más cuantioso. Por eso el alcalde persigue un acuerdo con los trabajadores previo a presentar las cuentas a los pacenses. Como ese acuerdo no termina de llegar, los números no se conocen.

De todas formas, el alcalde dijo ayer que continuará adelante con la propuesta que tiene sobre la mesa porque entiende que es buena para «un gran número de trabajadores municipales, no circunscritos a un colectivo en concreto sino general».

Los sindicatos aún no conocen la propuesta en detalle.