El alcalde de Badajoz afea al portavoz del PSOE local que «venga a erigirse en salvador» del río

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha afeado al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, que «venga a erigirse en salvador» del río Guadiana «cuando realmente lo único que ha hecho ha sido poner piedras en el camino».

A preguntas de los periodistas por su valoración ante las declaraciones de Cabezas y su petición para que el alcalde lidere una mesa institucional por el río Guadiana en la que se sienten todas las administraciones con competencia en el mismo, Gragera ha destacado que «prácticamente» lo primero que hizo cuando tomó posesión de su cargo fue ir a ver al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), y reunirse con él y tener conversaciones «asiduas y colaborar en muchos aspectos».

Al respecto, ha hecho hincapié en que en el gobierno local están «interesados» en adquirir la propiedad del Molino de los Moscoso para hacer un centro de interpretación de Eurobird, que quieren hacer un parque en 'El Pico', y regenerar las orillas de los arroyos Rivillas y Calamón «para cerrar la herida de la riada», y que «todo eso» lo hacen hablando con la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Sin embargo, «una cosa es abrir la puerta a la colaboración administrativa y otra cosa es ejercer competencias que no son nuestras», ha continuado, para remarcar que a él mismo la CHG le ha dicho que están trabajando en la declaración de impacto ambiental para lo que ellos llaman el deslodado, que «por cierto» se anunció el año pasado en una reunión en la Delegación del Gobierno.

Así, ha insistido en que Confederación Hidrográfica y el Gobierno de España son los competentes sobre el cauce del río, y que «a partir de ahí lo que tienen que hacer las administraciones es apoyarla», tener una colaboración «leal» y trabajar en conjunto, pero que él mismo no se puede «meter en competencias de nadie y Ricardo Cabezas lo sabe».

«Él sabe que el Ayuntamiento de Badajoz no tiene competencias en el cauce del río, él sabe que nosotros desde que hemos llegado a la Alcaldía estamos en colaboración y en conversaciones continuas y constantes con la Confederación», ha dicho, al tiempo que ha matizado sobre esta última que «tiene sus tiempos» y que le gustaría que fueran «otros».

En este mismo sentido, Ignacio Gragera ha hecho hincapié en que cuando le trasladaron el año pasado que la declaración de impacto ambiental puede durar dos años y que se iba a empezar con los proyectos de permeabilización de los azudes para evitar la acumulación de lodos, él tiene que «confiar en la administración competente». «Otra cosa es que los tiempos para nosotros sean completamente insatisfactorios, porque lo son, es decir para nosotros la solución del río se tenía que haber dado», ha reiterado.

En este punto y en relación a Cabezas, ha expuesto que «hacer política de esto o intentar sacar rédito político de esto sabiendo que el ayuntamiento, insisto, no es el competente en la materia porque él lo sabe, es jugar hasta cierto punto de una manera muy sucia» y que uno puede achacarlo al desconocimiento, como «ha demostrado en estas semanas que tiene un profundo desconocimiento de lo que se hace en este ayuntamiento», cuando ha pedido en relación a las cámaras del Casco Antiguo unas «que son justo las que se han puesto».

Y es que, según Gragera, Ricardo Cabezas «lo que traslada es un profundo desconocimiento de lo que se hace en la ciudad» y, en este caso, «está intentando desinformar» y trasladar a la opinión pública que el responsable de la situación del río es el ayuntamiento: «y eso es intolerable porque él sabe que no es así y él sabe que estamos trabajando con Confederación, y el sabe que hay que tener paciencia, y el sabe que yo la tengo».

En todo caso, ha incidido en que tiene un «compromiso» por parte de la Confederación, y que espera que se cumpla, y que de no cumplirse «obviamente» seguirán reivindicando porque el río «no puede seguir estando como está, eso es una obviedad» y no se puede «permitir por más tiempo que el río esté no solo en unas condiciones visuales lamentables, sino que encima se esté afectando también a los posibles usos potenciales que tiene».

Por otro lado e interpelado por los servicios extraordinarios de la Policía Local y el hecho de que se pueda poner en peligro la celebración de eventos como el Triatlón Puerta de Palma de Badajoz, que ha suspendido la Federación Extremeña de Triatlón después de que el ayuntamiento de la ciudad le haya negado el permiso para su celebración, Ignacio Gragera ha sostenido sobre el abono de dichos servicios que es una cuestión «puramente administrativa».

Así, ha dicho que entiende que hay procedimientos y procesos «que se dilatan en el tiempo más de lo deseable», y ha trasladado que «todos y cada uno de los policías de la ciudad de Badajoz que hayan prestado y presten servicios extraordinarios van a cobrar esos servicios», junto con que se trata de una situación «excepcional dada por una cuestión de procedimientos administrativos que se han ido ralentizando».

Ante ello, «han tardado y van a tardar un poquito más de lo que se tenía previsto en cobrarlo, pero que no tengan ninguna duda que los van a cobrar», ha recalcado, para confiar en que «se solucione esta situación a la mayor brevedad», y que «no haya ningún tipo de merma en los eventos que se vayan a organizar en la ciudad».

Asimismo, ha confiado «en la buena voluntad de todas las partes» y en que por parte del ayuntamiento consigan «solucionar de manera interna, de manera administrativa, y articular los mecanismos para poder abonar esas cantidades», y «sobre todo para poder generar certezas, y garantías de poder realizar esos eventos, no solo a corto plazo sino durante todo el año 2022 y posteriores».

«Lo tengo meridianamente claro, esto lo vamos a solucionar, es una cuestión administrativa y ya está, es decir, lo que pasa es que tiene sus tiempos y es verdad que vamos un poquito más lentos de lo que nos hubiera gustado, pero yo garantizo que ellos van a cobrar todos y cada uno de los servicios que presten», ha concluido, para confiar en que pueda solucionarse de cara al citado Triatlón.

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones a los medios tras recepcionar la documentación por parte del Ministerio de Defensa de cesión oficial del avión ubicado en rotonda de la BA-20.

