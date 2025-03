El alcalde asegura que solo asumirá el puente de Cantillana si está en perfecto estado

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, señaló ayer que se están «dando pasos» para regularizar catastralmente el puente de Cantillana, pendiente de su rehabilitación ... tras verse afectado hace dos años por la borrasca Efraín, pero que se trata de algo que «no es sencillo ni fácil».

«Una vez que esté regularizado catastralmente, avanzaremos en el proceso», explicó, junto con que hay una vía pecuaria, una zona inundable y hay que conciliar las fincas registrales y catastrales.

Acto seguido, abogó por que se vaya haciendo el proyecto de rehabilitación para, «en el momento en el que esta regularización esté hecha», pueda sacar la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) la licitación del proyecto. «A partir de ahí, ya veremos cómo hacemos esa cesión o esa incorporación del puente al inventario municipal, pero en todo caso que vayan dando pasos, que se vaya redactando el proyecto y que vayamos pudiendo avanzar», insistió, aunque matizó que «ahora mismo el puente no es de nadie, o es de todos».

Sobre la futura titularidad del puente, Gragera insistió en que van a esperar a la regularización catastral y que, «a partir de ahí», si el puente lo va a asumir el Ayuntamiento, tiene que ser «en perfecto estado, pero no pasa nada porque la CHG se ha comprometido a rehabilitarlo». No obstante, considera que el mantenimiento debe ser algo que deban asumir entre todas las administraciones, Junta de Extremadura, Confederación y Ayuntamiento, porque afecta a una vía pecuaria o a caminos que no son de titularidad municipal.