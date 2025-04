El albergue de Bravo Murillo protege del frío a 29 personas que duermen en la calle

Vive en la calle, pero hace ahora dos semanas decidió refugiarse en el albergue de emergencia de Bravo Murillo. «Cuando estaba en San Atón nada ... más tenía una manta para taparme. He tenido etapas mejores y peores, pero llevo mucho tiempo en la calle. En la calle te roban, te quitan el dinero... Aquí tengo una habitación para mí sola».

Quien habla es Yolanda, una mujer de 54 años que arrastra problemas desde los 14. Llegó a ser madre, pero hace ya mucho tiempo que perdió el contacto con la familia. No le han faltado padecimientos en su más de medio siglo largo de vida, pero esta Navidad disfruta al menos de un cobijo en el que pasar las fiestas.

Su historia solo es una entre la treintena de transeúntes que han encontrado en el albergue de emergencia de Cáritas un remanso de tranquilidad que, para algunos de ellos, se convertirá en el primer paso hacia la reinserción.

«Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo, pero cuando llevas años trabajando con estas personas descubres que se puede salir de esa situación y llevar una vida completamente normalizada», defiende Víctor Martínez Lozano, director de los dos centros para transeúntes con los que cuenta Cáritas en Badajoz.

El primero funciona desde hace décadas, primero en la barriada de la estación y ahora frente a Huerta Rosales. El segundo, en la calle Bravo Murillo, nació como refugio de emergencia pero ahora funciona durante todo el año.

Ampliar Rafa junto a la lavadora. Pakopí

Explica su director que la demanda de plazas en el Centro Hermano y en el centro de Bravo Murillo es constante durante todo el año, siempre está próxima al 100% de ocupación.

Sin embargo, reconoce que cuando llega el frío existe una presión algo mayor, razón por la que el Ayuntamiento de Badajoz tiene un protocolo de emergencia que facilita alojamiento en hostales si se supera la capacidad máxima.

El Centro Hermano, ubicado junto a la antigua escuela de ITI en Huerta Rosales, dispone de 24 plazas, mientras que en Bravo murillo hay 29 camas. Ambos servicios acogen a personas sin hogar pero existe una diferencia en el perfil de sus usuarios: mientras en el Centro Hermano se ofrece un itinerario claro de reinserción, en el de emergencia suelen pernoctar personas que todavía no han iniciado ese proceso. Esa es la razón por la que en Bravo Murillo son menores las normas de obligado cumplimiento que se exige a los usuarios, generalmente personas que pasan parte del día en la calle.

También el horario varía puesto que Bravo Murillo no funciona las 24 horas, como sí sucede en el Centro Hermano. El albergue de emergencia abre sus puertas a las 17.00 hora y cierra a las 9.00 de la mañana, lo que obliga a los usuarios a pasar el resto del día en la ciudad.

Tan solo los días de frío intenso y las jornadas de calor extremo se amplía el horario, confirma Martínez Lozano.

Las normas en Bravo Murillo son menos exigentes, pero cada día se les pide que se den una ducha al llegar y que colaboren en las tareas de limpieza antes de marcharse. «Es importante que cojan unas rutinas, eso les facilita después el proceso de reinserción», confirma Julio Rodríguez, monitor en este centro.

En estas fechas, Bravo Murillo amplía el servicio y abre las 24 horas. Sucedió en Nochebuena y Navidad, lo mismo que ocurrirá el último día del año y en Año Nuevo. También en Reyes para que los usuarios puedan disfrutar del hogar que no tienen.

Pero el objetivo no es solo ofrecerles un refugio, sino motivar a los sintecho sobre la necesidad de iniciar un proceso de cambio en el Centro Hermano, donde se ofrecen itinerarios de formación que llevan más tarde a un piso semiautónomo, paso previo a la «vida normalizada».

Esa es la meta que se marca uno de los usuarios que han llegado estos días a Bravo Murillo. Tras varios años en prisión y sin posibilidad de volver con su familia, su objetivo es encontrar un lugar en el que rehacer su vida. «Podría haberme ido con un compañero que he conocido en la cárcel, pero no es buena compañía. Aquí estoy más tranquilo», confirma antes de reconocer que si no hubiese encontrado ese centro de acogida «estaría delinquiendo en la calle».

Su historia es distinta a la de Rafa, el encargado de la lavandería. Tiene 55 años y siempre que puede se engancha a las campañas agrícolas. «A mí me sueltan en el campo y crecen flores», asegura.

Trabaja por temporada

Rafa ha cogido calabacines en Guadajira, pimiento rojo, fruta... «Me levantaba a las 4.30 de la mañana y estaba encantado. Ahora en marzo empiezo otra vez».

Pero en esta época del año no tiene trabajo y duerme cada día en Bravo Murillo. «A mí esto me aporta una calidad de vida que no tenía anteriormente, esta es mi familia», insiste agradecido.

A juzgar por su apariencia, es una persona resistente. Mientras introduce la ropa en la lavadora del centro calza unas chanclas sin calcetines. Es de noche y la temperatura debe rozar los cero grados. «En el centro se está bien, pero el resto del día lo paso en la calle. Es duro, en particular hasta que levanta la mañana. Estos últimos días hemos tenido unas heladas fuertes».

«Hay muchos motivos para estar aquí. Por ejemplo por impago del alquiler, por ocupación ilegal, por adicciones, por enfermedad mental... No todos son adictos, aunque también los hay», reconoce Julio Rodríguez.

Para Yolanda, la mujer que hasta hace unos días dormía en los soportales de San Atón, Bravo Murillo es el lugar adecuado para evitar el frío de la noche. «Nada más tenía una manta para taparme, hacía frío», insiste.

«La gente necesita cobijarse. En una ciudad como esta, hacen falta centros de este tipo. En los meses de frío extremo y de calor, cuando llueve, la gente lo pasa mal. Aquí llegan entre las 5 y las 7 de la tarde y se marchan por la mañana. A las nueve todo el mundo está fuera, pero al menos pasan la noche bajo techo».