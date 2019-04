El ajedrez se suma al Desafío San Fernando Un total de 84 participantes de todas las edades se dieron cita en el torneo disputado en la facultad de Ciencias de la Documentación. / PAKOPÍ El Gran Maestro Manuel Pérez se impuso en la categoría absoluta con seis victorias en siete partidas JOSÉ M. MARTÍN Domingo, 7 abril 2019, 09:01

No hubo sorpresas en el resultado final. Ocupa la cuarta posición en la actual clasificación nacional y era el único Gran Maestro de la cita. Manuel Pérez Candelario se hizo con el primer puesto en la categoría absoluta de la primera edición del torneo de ajedrez del Desafío San Fernando, que se celebró ayer en la facultad de Ciencias de la Documentación, ubicada en la Alcazaba de Badajoz.

La lluvia intermitente de la mañana hizo que los 84 participantes en la competición tuvieran que desplazarse al interior del edificio para disputar las partidas, cuando en un primer momento se había pensado que fuera al aire libre. El campeonato se disputó con el sistema suizo. «Son siete rondas en las que van jugando los ajedrecistas según sus resultados previos, esto hace que en la última partida se enfrenten entre ellos los de más nivel», explicó Daniel Gragera, militar de la base General Menacho y uno de los organizadores de la iniciativa, que se mostró muy satisfecho con la alta participación.

PROGRAMA DE HOY u9 00 horas. Jornada de puertas abiertas con actividades talleres en la explanada de formación de la base General Menacho. u10 15 horas. Salida de la prueba de BTT de 40 kilómetros. u10 30 horas. Inicio de las carreras de 10 y 21 kilómetros. u11 0 horas. Yincana en las instalaciones de la base. 13 15 horas. Entrega de premios.

Entre los ajedrecistas hubo muchos militares, pero también integrantes de los clubes extremeños. Niños del Rui López de Zafra, del que también forma parte Gragera, o del Magic, en el que se integra el ganador, se sentaron frente a los tableros. «Es muy bueno que haya gente joven en estos torneos», aseguró Pérez Candelario.

Esto motivó que en muchas partidas hubiera una gran diferencia de edad entre los contendientes. Algo que puede sorprender al espectador ocasional, pero que es habitual en este deporte. «Es natural en el ajedrez, porque es totalmente igualitario», detalló el ganador del torneo, que quiso apoyar el evento con su presencia.

Sí se notó un desequilibrio entre la participación masculina y femenina. «Es cierto, pero ha sido un día que no refleja la realidad del mundo del ajedrez, aunque es verdad que hay más licencias de hombres que de mujeres», informó Pérez Candelario.

En lo que a la competición se refiere, el Gran Maestro zafrense venció en las seis primeras partidas que disputó. «En la última me lo tomé con más calma, porque me servían las tablas y cualquier error te hace perder», aseguró el campeón, que estuvo a un buen nivel, como el mismo reconoció, pese a que el ritmo rápido, diez minutos por jugador, no es su especialidad. «Hay jugadores peligrosos y el nivel era elevado», expuso Pérez Candelario.

En segunda posición quedó Jose A. González y tercero fue Francisco José Martín. También hubo clasificaciones por categorías de puntos FIDE, en las que se impusieron Alberto Real (sub 2.000); Jose M. Martínez (sub 1.900); José Vicente Pérez (sub 1.800); Daniel Gragera (sub 1.700); Francisco Díaz (sub 1.600); Francisco de Asís Gragera (sin puntos), y Javmil Razaq, como mejor veterano. Entre los niños ganaron Pilar Díaz (sub 14); Rodrigo Barrena (sub 12), y Raúl Gutiérrez (sub 10).

Base General Menacho

Por la tarde, el epicentro de la acción del Desafío San Fernando se desplazó a la base militar de Bótoa. Hasta allí llegaron los deportistas que completaron las largas distancias de las pruebas de ciclismo y carrera.

En este mismo lugar, a lo largo del día de hoy tendrá lugar la jornada de puertas abiertas, en la que se han programado diversas actividades, talleres y exposiciones desde las 9.00 horas. Tirolina, defensa personal, obstáculos infantiles y una yincana transcurrirán durante la mañana.

A las 10.15 se dará la salida a la prueba de 40 kilómetros en bicicleta BTT y un cuarto de hora después lo harán los corredores de las distancias de 10 y 21 kilómetros. La entrega de premios será a las 13.15 y a las 17.00 se dará por finalizada la jornada.