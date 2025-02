Los aires acondicionados, la alternativa a las restricciones de tráfico

La plaza de España quedará cerrada al tráfico de vehículos que no sean eléctricos.

María Isabel Hidalgo Badajoz Sábado, 27 de julio 2024, 14:08 Comenta Compartir

Para Maribel García no es una novedad caminar hasta llegar hasta el centro de la ciudad. Está acostumbrada a hacerlo porque esta madrileña que está pasando unos días en Badajoz convive desde hace varios años con la zona de bajas emisiones.

Madrid, fue una de ... las primeras ciudades de España en implantar esta medida, por la que los vehículos que no sean eléctricos o eco no pueden acceder al casco histórico. Una normativa que debería estar funcionando en Badajoz desde el 1 de enero de 2023, y que ya afecta a algunas calles como Menacho, Francisco Pizarro, plaza López de Ayala, donde no se puede circular desde el año 2011.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión