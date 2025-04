Los agentes hallaron casquillos sin percutir en la inspección del bar JM de Badajoz

Los agentes de la Policía Científica de la Policía Nacional que realizaron la inspección ocular del bar JM encontraron casquillos sin percutir, un dato que ... ha sido utilizado por la acusación particular para apuntalar la hipótesis de que el procesado trató de disparar al primo del fallecido pero no pudo hacerlo porque el arma se le encasquilló.

Fernando Cumbres ha dado un gran valor al hallazgo de esas balas al considerar que eso probaría que el arma se le encasquilló después de realizar el segundo disparo y también cuando trató de disparar por cuarta vez.

Tanto él como la acusación pública consideran que el acusado apuntó al primo del fallecido y trató de dispararle, pero que no lo alcanzó porque la pistola se le encasquilló.

Cumbres se agarra a unos fotogramas de la grabación en la que se ve que después de los dos primeros disparos José Miguel M.C. baja la pistola. En ese momento, asegura este letrado, usa su otra mano para desencasquillar la pistola. «Eso explica que haya proyectiles sin percutir».

«Después del tercer disparo volvió a encasquillarse y de ahí procede una segunda vaina sin percutir», añade.

Esta posibilidad es rechazada por el abogado de la defensa. Enrique González de Vallejo entiende que si no disparó contra el primo de la víctima es porque no quería hacerlo. «Es cierto que lo amenazó pero no tuvo la intención de dispararle en ningún momento».

Sobre esta circunstancia podrán aportar nuevos datos varios agentes de la policía científica que testificarán este viernes después de que lo hagan los forenses.