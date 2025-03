Los afectados por la estafa de la abogada de Badajoz esperan que entre en prisión y devuelva el dinero

El madrileño Agustín Serrano eligió a su abogada después de consultar en Internet. Buscaba a una letrada con despacho en Madrid experta en hipotecas multidivisas. ... Y la encontró, al menos eso pensaba hasta que descubrió que su abogada de confianza era en realidad una estafadora.

Su caso forma parte de una causa más amplia que en fechas recientes ha sido sentenciada por el Juzgado de lo Penal 2 de Badajoz, que ha condenado a la abogada pacense Susana T. C. por dos delitos de estafa continuada, uno de ocultación de documentos y otro de deslealtad profesional. En total, siete años de cárcel y nueve de inhabilitación profesional.

De las consecuencias que va a tener esa sentencia para su carrera profesional no se ofrecen detalles desde el Colegio Oficial de Abogados de Madrid, donde estuvo colegiada hasta que en el año 2014 la condenaron por engañar a una mujer que quería regularizar la custodia de sus hijos.

Esa primera sentencia, a la que le sucedió otra parecida, fue dictada hace siete años, pero eso no le impidió seguir ofreciendo sus servicios desde el despacho que regentaba en la avenida Juan Carlos I de Badajoz, un centro de trabajo que, según cuentan sus clientes, aparentaba profesionalidad y solvencia. «Tú crees que tienes cubiertas las espaldas cuando en realidad estás vendido completamente», se lamenta Agustín Serrano, que le confió cuatro procedimientos distintos.

El primero hacía referencia a la hipoteca multidivisas que solicitó para construirse la casa en la que vive. Pidió un préstamo de 297.000 euros, pero el compromiso era devolverlo en yenes japoneses porque se suponía que el coste real se iría reduciendo en la medida que se revalorizase el euro.

Pero cuando llegó la crisis de 2008 ocurrió justo lo contrario, el euro se devaluó con respecto al yen y los 297.000 euros que había firmado con el banco se convirtieron en 560.000. «Cuando contacté con ella me dijo que acababa de cerrar el despacho de Madrid para instalarse en Badajoz. Pero no me importó, fui a verla y me resultó muy convincente, creí todo lo que me decía».

Relata Agustín que esos primeros contactos se produjeron a inicios de la pasada década. «Todo parecía correcto hasta que un día nos entregó un sobre cerrado con la documentación que le pedimos. Al llegar a Madrid vimos que dentro solo iba un modelo descargado de Internet sin rellenar».

Posteriormente le solicitaron una sentencia que supuestamente habían ganado, pero solo recibieron un fallo similar en el que no aparecía el nombre de Agustín sino el de otra persona. «El problema es que la justicia es muy lenta y tardas tiempo en detectar las cosas. Nosotros tardamos cuatro o cinco años».

La lucha judicial por la hipoteca multidivisa encalló cuando descubrieron que Susana T. C. no podía representarlos porque estaba inhabilitada. Pero no fue ese el único caso que pusieron en sus manos. También le confiaron otra causa relacionada con una agresión sufrida por su esposa, a la que le rompieron un labio. «Habíamos quedado con ella el día del juicio pero nos llamó para decirnos que se había aplazado. La sorpresa es que al tiempo nos llegó la sentencia comunicándonos que el acusado había sido absuelto».

El tercer pleito estaba relacionado con un juicio por desahucio, pero tampoco se presentó en el juicio «porque nos dijo que había tenido un accidente». «Nos mandó por WhatsApp un escrito para que se lo presentásemos al juez con la intención de que se aplazara, pero al final tuve que ser yo quien llegase a un acuerdo con el inquilino. Fue increíble».

El cuarto caso tenía relación con un embargo en el que también le fue mal.

Se quedará sin casa

Duro fue también el día en el que Gloria, otra de sus clientas, descubrió que su abogada no se había presentado en el juicio donde se decidía el futuro de la casa en la que vive junto a su hija. En su caso estaban en juego los bienes que tenía en común con su expareja, pero ni tan siquiera tuvo la opción de defender sus intereses. «Me tuvo enredada casi un año y cuando me di cuenta la sentencia que favorecía a mi exmarido ya era firme».

«Lo normal en estos casos es que la mujer se quede en la casa tras el divorcio, pero yo tendré que marcharme cuando se haga el inventario de bienes –añade–. Lo que más me llama la atención es que ella presentó dos escritos en el juzgado antes del juicio y nadie detectó que no estaba colegiada».

Gloria, que en el juicio celebrado en el Penal de Badajoz estuvo representada por David López de la Rosa, también se quedó por causa de la letrada condenada sin la pensión compensatoria que solicitó a su exmarido. «Sin la ayuda de mis padres no habría podido salir adelante».

Hasta ocho afectados

Como estos dos afectados hay varios más que esperan verse resarcidos de los perjuicios sufridos en la sentencia, que obliga a la letrada a devolver las minutas percibidas. Pero eso no les devolverá el tiempo empleado en unos procedimientos en los que buscaban la anulación de la cláusula suelo de sus hipotecas, pelear un despido nulo o frenar una ejecución hipotecaria, entre otras cuestiones.

«La sentencia la condena a devolvernos el dinero que le pagamos por sus servicios, que en nuestro caso son 7.000 euros, pero de ninguna manera repone el dinero que hemos perdido por los juicios fallidos», lamenta Agustín Serrano, que conoce a varios perjudicados más que no denunciaron en el juzgado porque las cantidades que le pagaron eran menores.

Gloria coincide en que el daño ha sido terrible. «La realidad es que a mí no me representaba nadie en los juzgados, me engañó totalmente. Como psicóloga sería estupenda, porque te convence de lo que quiere», ironiza.

Ahora que la sentencia se ha conocido, Gloria, Agustín y el resto de damnificados tratan de unir fuerzas para obligar a la letrada a pagar los 16.763 euros que les adeuda, y confían en que pague por su delito entrando en prisión. «Sabiendo como sabía que estoy en tratamiento de leucemia y que cada vez que venía a Badajoz tenía que suspender el tratamiento de quimio, no entiendo cómo pudo actuar así», concluye Agustín.