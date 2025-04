Afectada por la explosión: «No me cogió en el balcón por unos segundos, tembló todo»

Algunos de los vídeos de la explosión que se han hecho virales fueron grabados por Pilar Rodríguez, cuya vivienda está justo enfrente del piso siniestrado.

El jueves por la tarde salió al balcón junto a su hija alertada por la llegada de un camión de bomberos y un coche de policía. Pero unos segundos antes de producirse la explosión regresó al salón dejando abierta la ventana del balcón. «Estaba en el pasillo cuando escuché la explosión, tembló el edificio pero no sabía qué había pasado. Al volver al salón había trozos de cristal dentro, no me cogió en el balcón por unos segundos».

Los bomberos han regresado este viernes al edificio siniestrado. Al fondo, el piso.

Confiesa Pilar que en ese momento comenzó a hiperventilar, tal y como se escucha en uno de los vídeos que grabó desde su ventana. «Yo no sabía ni qué pensar», añade su hija, que también fue testigo de los hechos.

A quienes si sorprendió en la ventana fue a sus sobrinos, que viven en su mismo bloque. Sufrieron pequeños impactos de vidrio pero no les causó heridas. «Tenían unos puntitos pero no fue nada».

Sola en casa con 91 años

Más miedo pasó María Rosales, una mujer de 91 años que vive en el bloque donde se produjo la explosión. «Pensé que se hundía todo el piso, eso fue horroroso. Estaba sola en casa y me sacaron por las escaleras, primero me cogieron en cuesta y luego entre tres señores por las escaleras. Al final me llevaron en una silla a la ambulancia. Pasé mucho miedo».

No son los únicos vecinos que sufrieron el susto. «He salido volando por toda la casa», aseguraba Maite Preciado, vecina de la calle Hernando de Soto que sin embargo no resultó herida de consideración como consecuencia de la explosión de gas producida alrededor de las 15.00 horas en la que murió una persona.

Maite, que vive en la primera planta, cuentó a HOY que acababa de poner la comida en la mesa cuando se dirigía al balcón y la onda expansiva la desplazó. «He salido por mi propio pie, nos ha ayudado la Policía porque en mi casa se había hecho de noche, no sé si las gafas han salido para fuera o para dentro de mi casa porque yo uso gafas», narraba aún con el miedo.

«Yo solo veía todas las cosas por el suelo y mi marido gritaba: ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Yo sabía que era una explosión porque la he visto», sostenía la afectada. «Te puedo decir lo que hay en mi casa: no hay un cristal, no hay una ventana, todo tirado», rememoraba.

«Mi vecina dice que los muros están destrozados», remarcaba, y agradecía que solo estuvieran en la vivienda ella y su marido. «Por suerte mis nietas no llegan hasta las cinco de la tarde», destacaba aliviada.