HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El aeropuerto de Badajoz ofrecerá vuelos directos a Milán en Semana Santa 2026

Nuevas salidas en avión desde el aeropuerto de Badajoz

Judith Rueda

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

En abril de 2026 el aeropuerto de Badajoz acogerá vuelos hasta Milán, permitiendo que los turistas extremeños puedan viajar a tierras italianas. Esto se ha enmarcado dentro de la nueva programación que acaba de lanzar el turoperador Solotour para la Semana Santa 2026

Esta programación inlcuye salidas desde Badajoz hasta diferentes partes del mundo, teniendo como novedad el circuito 'Experiencias de Milán'. Con salida el 1 de abril y regreso el 5 de abril, este permitirá a los viajeros disfrutar y conocer las tierras italianas durante cinco días. El recorrido que ofrece este cirucuito pasará por diferentes áreas del municipio como el Lago di Como y Bellagio o el Canal de Navigli.

Y para quienes sueñan con desconectar y vivir una Semana Santa al ritmo del verano, Soltour mantiene su tradicional operativa al Caribe, con salidas desde Madrid y Barcelona hacia Cuba, Jamaica, México y República Dominicana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  6. 6 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  7. 7

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
  8. 8 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  9. 9 El frente frío ya deja lluvia, tormenta, granizo y fuerte viento en Extremadura
  10. 10

    La jueza Biedma cierra su etapa en el caso Azagra y remite la causa a la Audiencia para el juicio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El aeropuerto de Badajoz ofrecerá vuelos directos a Milán en Semana Santa 2026

El aeropuerto de Badajoz ofrecerá vuelos directos a Milán en Semana Santa 2026