El aeropuerto de Badajoz ofrecerá vuelos directos a Milán en Semana Santa 2026 Nuevas salidas en avión desde el aeropuerto de Badajoz

Judith Rueda Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:08 Comenta Compartir

En abril de 2026 el aeropuerto de Badajoz acogerá vuelos hasta Milán, permitiendo que los turistas extremeños puedan viajar a tierras italianas. Esto se ha enmarcado dentro de la nueva programación que acaba de lanzar el turoperador Solotour para la Semana Santa 2026

Esta programación inlcuye salidas desde Badajoz hasta diferentes partes del mundo, teniendo como novedad el circuito 'Experiencias de Milán'. Con salida el 1 de abril y regreso el 5 de abril, este permitirá a los viajeros disfrutar y conocer las tierras italianas durante cinco días. El recorrido que ofrece este cirucuito pasará por diferentes áreas del municipio como el Lago di Como y Bellagio o el Canal de Navigli.

Y para quienes sueñan con desconectar y vivir una Semana Santa al ritmo del verano, Soltour mantiene su tradicional operativa al Caribe, con salidas desde Madrid y Barcelona hacia Cuba, Jamaica, México y República Dominicana.