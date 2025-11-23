Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque Igual que el año pasado, en la avenida Ricardo Carapeto de Badajoz la tensión de los cables ha provocado la rotura de parte de una fachada y han tenido que acudir los bomberos

J. López-Lago Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:51 | Actualizado 14:04h.

Ocurrió el año pasado en la barriada pacense de San Roque, ha habido un aviso hace unos días y al final hoy domingo ha vuelto a suceder y los bomberos han tenido que acudir esta mañana a asegurar una fachada de la que se estaban desprendiendo cascotes por culpa de la tensión de los cables destinados a sujetar los adornos navideños.

Según han informado los bomberos municipales, esta mañana han recibido un aviso para acudir al número 89 de la avenida Ricardo Carapeto por desprendimiento de cascotes en una fachada. Según les han contado los vecinos, la empresa que coloca los adornos navideños no había pedido permiso a los propietarios. No ha habido víctimas y los bomberos ya han asegurado la zona.

Ampliar Cable de los adornos fijado a la barandilla donde ha tenido lugar el incidente este domingo. HOY

Se da la circunstancia de que también el año pasado, en ese caso a finales de octubre y en el número 88 de la misma avenida, por lo tanto prácticamente enfrente, se llegó a desmoronar una balaustrada entera por el mismo motivo, el cable destinado a sujetar los adornos navideños. Tampoco hubo víctimas pese a que el derrumbe fue mucho mayor.

Pero es que este tipo de ornamentos no parecen instalados con la mayor firmeza, ya que el fin de semana pasado la lluvia y el viento consiguieron arrancar dos adornos en esta misma avenida de San Roque, por lo que los bomberos acudieron a descolgarlos para evitar daños mayores en un vial que es muy transitado y donde los vecinos ya han expresado sus quejas por el método empleado para la instalación y la falta de seguridad que se ha vuelto a comprobar hoy.