19 administrativos que han ganado la plaza por promoción interna llevan cuatro meses esperando incorporarse

Un total de 19 auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Badajoz, cinco de ellos destinados en el servicio de Recursos Humanos, que han promocionado a administrativos ... en el último año llevan cuatro meses esperando tomar posesión de su plaza. Además, hay otros 13 agentes medioambientales que también han subido un peldaño y que llevan desde febrero esperando su turno. Los administrativos pasan del grupo C2 al C1 y los agentes suben del grupo Ap al C2.

Los auxiliares administrativos han dirigido un escrito al alcalde pacense, Ignacio Gragera, en el que recuerdan que la Ley establece un máximo de tres meses desde que culmina el proceso hasta que se les da acceso al nuevo destino, por lo que hace ya un mes que expiró ese plazo. Por ello piden «la ejecución inmediata de sus nombramientos como administrativos».

Desde el Ayuntamiento aseguran que son conocedores de la situación y que tomarán posesión de sus nuevos puestos en breve, aunque no indican una fecha.

En un escrito dirigido a HOY, estos trabajadores explican que el proceso de promoción interna se convocó en el BOE del 6 de noviembre de 2024 y que desde entonces han superado todas las fases de la selección —oposición y concurso de méritos—. Además, figuran en la relación definitiva de aspirantes aprobados, cuya propuesta de nombramiento se publicó el 10 de junio de 2025.

«Más de cuatro meses después, el Ayuntamiento aún no ha hecho efectivo el nombramiento ni proporcionado una justificación legal al proceso»

«Sin embargo, más de cuatro meses después, el Ayuntamiento aún no ha hecho efectivo el nombramiento, ni ha proporcionado una justificación legal del retraso, lo que contraviene los plazos establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que fija en tres meses el plazo máximo para resolver y ejecutar los procedimientos administrativos», inciden en otra carta dirigida a HOY.

Los funcionarios recuerdan que el acto administrativo de propuesta de nombramiento, «una vez firme desde el 1 de julio de 2025, genera un derecho subjetivo a la toma de posesión». Además, recurren a la misma Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en sus artículos 38 y 39 establece que «los actos administrativos son ejecutivos desde su dictado y deben cumplirse en sus propios términos, salvo suspensión o anulación expresa».

Por ello, los empleados municipales denuncian «la inactividad del Ayuntamiento de Badajoz» y exigen «el cumplimiento inmediato de sus obligaciones legales, instando a que se materialicen los nombramientos conforme a derecho, con los efectos administrativos y económicos correspondientes».

Estos insiste en que «la demora injustificada en la ejecución de resoluciones firmes no solo vulnera los derechos de los empleados públicos afectados, sino que también erosiona la confianza en la gestión administrativa y en la transparencia institucional del propio Ayuntamiento de Badajoz».