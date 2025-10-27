HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ayuntamiento de Badajoz, donde trabajan los auxiliares administrativos que esperan su nuevo destino. HOY
Ayuntamiento de Badajoz

19 administrativos que han ganado la plaza por promoción interna llevan cuatro meses esperando incorporarse

Funcionarios del Ayuntamiento de Badajoz reclaman al alcalde que cumpla los plazos previstos en la Ley y les permita acceder a su nuevo destino

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:04

Comenta

Un total de 19 auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Badajoz, cinco de ellos destinados en el servicio de Recursos Humanos, que han promocionado a administrativos ... en el último año llevan cuatro meses esperando tomar posesión de su plaza. Además, hay otros 13 agentes medioambientales que también han subido un peldaño y que llevan desde febrero esperando su turno. Los administrativos pasan del grupo C2 al C1 y los agentes suben del grupo Ap al C2.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

