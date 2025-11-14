HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El 60% de los administrativos del Ayuntamiento de Badajoz cobran el refuerzo de tarde

El pleno municipal aprobó ayer 36 incorporaciones a este complemento y 34 promociones internas

Redacción

Badajoz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobó ayer una sesión extraordinaria una serie de modificaciones referidas a su plantilla. Entre otros asuntos, se aprobó ... que 36 trabajadores que lo solicitaron se incorporen al complemento denominado 'refuerzo de tarde'.

