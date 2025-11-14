El 60% de los administrativos del Ayuntamiento de Badajoz cobran el refuerzo de tarde

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobó ayer una sesión extraordinaria una serie de modificaciones referidas a su plantilla. Entre otros asuntos, se aprobó ... que 36 trabajadores que lo solicitaron se incorporen al complemento denominado 'refuerzo de tarde'.

Con dichas nuevas incorporaciones, son 256 los trabajadores que cuentan con este complemento retributivo –un concepto voluntario por el que trabajan dos tardes al mes por unas cantidades que oscilan entre los 60 y 280 euros al mes aproximadamente– de 438 posibles, casi el 60% del personal con funciones administrativas, según detalló en el pleno el concejal de Recursos Humanos, Eladio Buzo.

En su intervención, el edil precisó que en total son 128 puestos de trabajo a los que van a dedicar más de 350.000 euros y que verán mejoradas sus condiciones, sus jornadas o su categoría.

Acto seguido, destacó tres puestos de nueva creación entre dos enfermeras en la FMD con la amortización de un puesto de médico, y un trabajador social en el IMSS fruto de un convenio de colaboración firmado con la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Además, se aprobaron 34 nuevas promociones internas, que incluyen cuatro ordenanzas, 16 jardineros para que mejoren su categoría profesional, cinco limpiadores-guardarropas y nueve operarios básicos de instalaciones.

Asimismo, sumó 28 auxiliares administrativos que pasan a administrativo, y trece agentes medioambientales que ascienden de categoría desde la de guardas de parques y jardines, con nuevas funciones entre las que se cuentan la vigilancia.

El «objetivo y compromiso», como así lo dijo en la mesa general de negociación, es que todas las promociones sean una realidad en junio de 2026.

En el caso de las instalaciones de la FMD, tanto los operarios básicos como los limpiadores-guardarropas, que «ya dan de por sí un servicio extraordinario», «ahora lo darán sabiendo que están mejor reconocidos por su labor»; al igual que los 28 auxiliares administrativos que ven que el desarrollo profesional en el Ayuntamiento es posible.

Respecto a las Escuelas Municipales de Música, abundó en que si consiguen que los profesores y su coordinador trabajen «mejor» también los alumnos podrán hacer lo propio.

En concreto, el coordinador pasa de la actual jornada parcial y un contrato de enero a junio y de septiembre a diciembre, a una jornada y año completos, como también se modifica y amplía la jornada de distintos profesores.

El conjunto de puntos referidos al área de Recursos Humanos salió adelante con la abstención del PSOE y el voto a favor de PP y Vox.