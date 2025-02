Adela y Pepe ya tienen su mural en Santa Marina

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 12 de julio 2023, 07:22 | Actualizado 10:12h. Comenta Compartir

Adela y Pepe ya eran conocidos en su barrio, Santa Marina. Pero ahora son famosos. No hay pacense que no pase por la avenida de Manuel Saavedra Palmeiro que no se sorprenda por el mural donde él la besa sobre la palabra juventud.

Hace ... dos semanas, esta fachada del centro de mayores era un lienzo en blanco. Tras catorce días de trabajo intenso, Alejandro Pajuelo, alias Chino, ha terminado el grafiti que aumenta su portafolios artístico en las calles.

Con el patrocinio de El Corte Inglés y el permiso del Ayuntamiento, este artista urbano ha dibujado las caras de Pepe Duarte, de 91 años, y Adela González, de 88. Años de matrimonio y una familia mediante, los dos han colaborado durante años con el centro de mayores. Por lo que no dudaron en participar cuando les propusieron la iniciativa. El grafitero ha ido dando forma a este mural. El primer día apenas se podía intuir el resultado final. Las marcas en color verde iban señalando los pliegues de la piel, los gestos de la expresión, los cambios de color y hasta el lugar justo por el que pasan las gafas de los dos. El grafitero hizo una primera propuesta digital, nada de boceto a lápiz. A partir de ahí, una sesión de fotos cogió la impronta de los dos a la hora de darse un beso. Y con ello Chino eligió la foto que finalmente ha trasladado a un mural de unos 25 metros de largo por 4 de alto. De la tablet pasó directamente a la fachada. Pajuelo ha pasado estos catorce días subido a una grúa. Spray en mano ha ido perfilando el beso de Pepe y la sonrisa de Adela. Es una alegoría para rendir homenaje a los mayores que ayer se dio por terminado y que quedó inaugurado. Lo acabó en la noche del lunes y ayer, martes, los dos protagonistas le dieron la enhorabuena por el resultado. Con este beso, Alejandro Pajuelo suma otro mural a la ciudad. De este mismo artista son los dibujos de pájaros que cubren las casetas de aperos del parque del río. El trabajo de mayores dimensiones es el ubicado en el Cerro de Reyes, que hizo en honor a los fallecidos de la riada, y uno de los más emotivos se encuentra en un muro del Hospital Materno Infantil y lo hizo para agradecer el trabajo a los sanitarios durante la pandemia. El colegio Juventud también tiene su firma en el reconocimiento a los profesores, mientras que a final de curso llenó la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de dibujos. Realizó once, algunos diseñados por alumnos y otros ideados por él en base a las asignaturas que se estudian. Los dibujos forman parte de la renovación del edificio. Ahora, Chino ha creado un cuadro en uno de los puntos más transitados de la ciudad. Adela y Pepe son los protagonistas de la última obra de arte, con un beso que quedará para siempre en el centro de Badajoz.

