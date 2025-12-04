Adel Najjar: «Siempre he tenido la conciencia tranquila. No entiendo por qué me detuvieron»

«Ahora es momento de celebrar con mi familia, de agradecer», ha afirmado Adel Najjar tras conocer el auto de la Audiencia Nacional que archiva la causa abierta contra él ... y contra otros miembros de la comunidad islámica en España por presunta financiación del terrorismo yihadista en Siria a través de una oenegé.

El imán de Badajoz, que estuvo detenido durante tres días en Madrid en noviembre de 2023, destaca que durante estos dos años siempre ha estado muy tranquilo. «Confiaba mucho en la justicia, y esperaba que llegara este momento. Lo importante es que este tema ha terminado, y la gente ya sabe que en ningún momento hice nada que estuviera contra la ley».

El Juzgado Central de Instrucción número 6 emitió este martes un auto de sobreseimiento al considerar no acreditado que Adel Najjar participara en campañas de recaudación de fondos para financiar una milicia terrorista en Siria. De igual forma, también queda archivada la causa contra otros ocho investigados en la misma causa, entre ellos el líder del Islam en España, Aiman Adlbi; el tesorero de la Comisión Islámica, Mohamed Hatem Rohaibani Sleik; o el sirio Ghasoub Al Abrash Ghalyoun -que en 2009 fue absuelto de delitos de terrorismo en el juicio contra la célula española de Al Qaeda-.

El religioso musulmán asentado en Badajoz durante cuarenta años se mostró tranquilo y convencido de que quedaría libre de toda sospecha. La investigación judicial se originó por un movimiento bancario que realizó en 2012. En plena guerra de Siria, la comunidad musulmana en España organizó una recaudación para ayudar al pueblo sirio. En Badajoz se sumaron poco más de 1.000 euros. «Fui al banco y lo transferí de Badajoz a Madrid, a mi presidente (de la comisión islámica)».

La resolución de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso este diario deja claro que Najjar no era el destinatario del agradecimiento por la recepción de fondos por parte de la oenegé Al Bahaer, sino que ese mensaje de gratitud venía dirigido al presidente de Ucide (Unión de Comunidades Islámicas de España) y que el imán de Badajoz se limitó a publicarlo por encargo del mismo, una actuación similar a las llevadas a cabo por otras comunidades islámicas, y que, sin embargo, no han sido investigadas por los mismos hechos.

La Audiencia Nacional considera probada la financiación a la citada oenegé Al Bahaer, que supuestamente ayudaba a viudas y huérfanos, pero no aprecia elementos suficientes que puedan acreditar que los donantes desde España tuvieran el propósito de financiar el terrorismo yihadista.

Agradecido a sus vecinos

Lo que más agradece el imán en este tiempo ha sido el apoyo de sus vecinos, y asegura que las relaciones en su día a día no se han visto dañadas en ningún momento con motivo de su procesamiento. El martes, cuando la noticia del archivo de su causa aún no se conocía, estuvo invitado en la presentación del libro del sacerdote José Moreno Losada, junto al arzobispo de Mérida-Badajoz y otros miembros de la Iglesia católica. «Todos se han comportado muy bien conmigo», y añade que en estos dos años en ningún momento ha percibido «que la gente sospechara de mí». «Siempre he tenido la conciencia tranquila. Y hasta el momento no entiendo por qué me detuvieron a mí». Y destaca el punto del auto de sobreseimiento en el que el juez hace alusión a otras comunidades islámicas que también enviaron fondos y, sin embago, sus líderes religiosos no fueron investigados.

Adel recuerda que lleva tres décadas colaborando con distitnas administraciones extremeñas, y ayudando, por ejemplo, en la mediación de huelgas de hambre dentro del centro penitenciario de Badajoz. Una senda de «diálogo» en la que el imán espera continuar. «Seguiré luchando por la convivencia y por la hermandad». Cree que en estos momentos la sociedad debería reflexionar para apoyar a las voces tolerantes, «por el bien de la convivencia», y combatir el discurso de odio.