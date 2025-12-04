HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Adel Najjar, imán de la mezquita de Badajoz. HOY
Imán de la mezquita de Badajoz

Adel Najjar: «Siempre he tenido la conciencia tranquila. No entiendo por qué me detuvieron»

La Audiencia Nacional ha archivado la causa que investigó al líder de la comunidad islámica en Badajoz y a otras ocho personas por presunta financiación del terrorismo yihadista en Siria

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:33

Comenta

«Ahora es momento de celebrar con mi familia, de agradecer», ha afirmado Adel Najjar tras conocer el auto de la Audiencia Nacional que archiva la causa abierta contra él ... y contra otros miembros de la comunidad islámica en España por presunta financiación del terrorismo yihadista en Siria a través de una oenegé.

