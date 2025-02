Adel Najjar: «Mi familia de Gaza se ha separado para ponerse a salvo»

Hace siete años fue la última vez que Adel Najjar volvió de Gaza, su ciudad natal a la que tenía la costumbre de regresar cada cinco para visitar a su familia; de allí partió en la década de los ochenta rumbo a España. Lo que ... iba a ser un viaje de estudios se prolongó, y desde hace 37 años vive en Badajoz, donde es imán, aunque la última ocasión a punto estuvo de no poder regresar desde Palestina. «Nunca ha sido fácil ir a ver a mi familia porque la comunicación con Gaza es complicada, por eso iba cada cinco años». En 2015 cerraron la frontera y se quedó retenido allí junto a su mujer y sus hijos durante diez meses. «Esto muestra que los problemas en Palestina no son nuevos», asegura, y esta vez es peor.

Desde que el pasado sábado empezaron los bombardeos en la franja de Gaza, Adel Najjar vive pendiente del teléfono. «Estos últimos días están siendo muy duros, no dormimos, nos levantamos pendientes del televisor y del teléfono para saber como está la familia», cuenta.

Precisamente a través de una llamada telefónica que recibió de su cuñada conoció que la casa donde esta vivía junto a su marido y sus hijos fue bombardeada en la mañana de ayer. «Por suerte no estaban dentro, están bombardeando todo y ya se habían ido de allí en busca de refugio».

Estos familiares no son los únicos que están en peligro, sus hermanos también están escondidos en refugios, como colegios y otras zonas algo más seguras. «Mis hermanos se han separado de sus hijos, han huido a diferentes lugares para evitar morir todos si les bombardean», enfatiza Adel Najjar.

Una situación ante la que se siente desesperado; con el país bloqueado su familia no puede salir y tampoco puede llegar hasta ellos ningún tipo de ayuda humanitaria. «Se están cometiendo crímenes de guerra contra los civiles palestinos y lo peor es que la comunidad internacional mira hacia otro lado», lamenta.

En este sentido el imán de Badajoz reclama falta de apoyo por parte de instituciones como Naciones Unidas. «Echamos en falta una voz valiente que impida todas las masacres que se están llevando a cabo en el pueblo palestino. Veo el apoyo total a Ucrania y pienso que ojalá tuviésemos el mismo derecho que tienen los ucranianos. Lo que queremos es que le obliguen a Israel a salir de Palestina», subraya.

Falta de servicios

Mientras él lucha por darle voz a su pueblo desde aquí, los palestinos cada vez tienen más dificultades para acceder a los alimentos, a la electricidad, la sanidad o la educación, represalias que Israel ha adoptado tras los ataques sufridos el pasado sábado, con cientos de víctimas civiles que fueron sorprendidas y asesinadas por los terroristas de Hamás.

Ampliar El imán de Badajoz, Adel Najjar. HOY

El ataque le sorprendió allí, muy cerca de la franja de Gaza, a Luis Miguel Pérez, vecino de Azuaga, que vivía en Israel desde hacía cinco años por motivos trabajo en el sector de las energías renovables. Los estruendos del domingo le despertaron y tras cruzar la frontera de Egipto muy poco antes de que la cerraran, abandonó el país junto a otros compañeros de la empresa, un viaje de 36 horas que le ha traído de vuelta a casa, donde asegura sentirse a salvo.

«No era fácil salir de allí porque tanto los vuelos como las carreteras estaban bloqueadas», ha contado a Europa Press Televisión. No obstante, ha recordado que «en pocos minutos hice una maleta, abandoné su casa y lo dejé todo tirado».

Luis Miguel no esperó a los aviones fletados por España para sacar de Israel a turistas y trabajadores españoles. En sus primeros contactos con la Embajada, asegura que no le dieron ningún tipo de solución. «Lo he pasado muy mal, pero tengo que dar gracias a Dios a mi amigo egipcio. Gracias a él estoy sano y salvo», relata.