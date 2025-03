El juicio por una estafa a un ganadero de Zafra, aplazado por no localizar a testigos importantes

La Audiencia Provincial de Badajoz ha aplazado al próximo mes de enero el juicio que debe sentar en el banquillo a un director de banco ... y a un empresario como supuestos autores de una estafa que provocó pérdidas superiores a los 120.000 euros a un ganadero de Zafra.

La vista en la que iba a ser juzgada esta causa había sido señalada para este jueves 20 de octubre pero antes de comenzar tanto la Fiscalía como los abogados de la acusación y las defensas han solicitado que se posponga porque a la Audiencia le había sido imposible localizar y citar a varios testigos importantes.

Entre las personas que no habían sido citadas se encuentra el titular de una cuenta bancaria en la que fueron ingresados más de 50.000 euros, casi la mitad del dinero que reclama el perjudicado. El tribunal ha explicado que la Policía Nacional ya ha intentado averiguar el paradero de ese testigo, una tarea en la que no ha tenido éxito.

Ahora se dará un nuevo encargo a los agentes para que encuentren a esa persona y se volverá a citar al resto de testigos para que el próximo 26 de enero estén presentes en la sala de vistas de la Audiencia para que el juicio se pueda celebrar.

Alejandro Ortiz, el letrado que representa al ganadero que presentó la querella, ha explicado que en su caso pide la misma pena de prisión que la Fiscalía. Por tanto, solicita para cada uno de los acusados tres años y medio de prisión por un delito continuado de estafa y la pena de doce meses de multa con una cuota diaria de diez euros. Además, deberían devolver a la víctima los 121.400 euros supuestamente estafados.

Distinta es la posición de Fernando Valencia y Jorge Nieto, los abogados que representan a los procesados. Uno de ellos era director de la sucursal de Banca Pueyo en Burguillos del Cerro, de la que fue despedido cuando ocurrieron los hechos, y el otro es un empresario de Jerez de la Frontera con negocios ganaderos. Para ambos solicitan la absolución.

Piden la absolución

En la vista de este miércoles ya ha adelantado una de las defensas que tratará de demostrar que los hechos que se les imputan ya han prescrito, en cuyo caso no podría haber condena penal.

La acusación particular está convencida de la culpabilidad de ambos pero exime de responsabilidad a la entidad bancaria al considerar que aunque uno de los procesados era director de sucursal, cuando cometió esos hechos no representaba al banco sino que actuaba a título particular.

El escrito de acusación de la Fiscalía expone que la víctima de este suceso fue engañada para financiara con su dinero un proyecto empresarial en Madrid que le iba a reportar importantes ganancias.

En esa supuesta estafa habrían participado tanto el entonces director de banco como el segundo procesado, un empresario con negocios ganaderos de Jerez de la Frontera (Cádiz) que cuenta con antecedentes penales por un delito de defraudación tributaria por el que fue condenado en Madrid a la pena de 18 meses de prisión.

El proyecto al que aportó dinero el ganadero buscaba promover un gran complejo residencial en Madrid que, debido a un retraso en un crédito supuestamente concedido, necesitaba con urgencia 400.000 euros para la adquisición de los terreros.

Pero esa iniciativa empresarial resultó no ser tal y después de comprobar que había perdido su dinero el empresario inició un procedimiento judicial que finalmente será juzgado el próximo mes de enero.