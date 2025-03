El acusado de acuchillar 35 veces a su mujer en Don Benito dice que no quería matarla

Le clavó un cuchillo de cocina sin mango hasta en 35 ocasiones. La alcanzó en el rostro, en el cuello, en el tórax, en los ... brazos y en las piernas. Pero ninguno de los pinchazos le causó lesiones importantes salvo una: la que le penetró dos o tres centímetros en el hemotórax izquierdo. «En esa zona del hemotórax está el corazón», precisó el forense antes de añadir que a pesar de la enorme cantidad de heridas que presentaba la víctima, ni esa ni ninguna de las 34 restantes le afectó órganos vitales ni puso en riesgo su vida.

Ese informe médico, en el que se detallaba que la víctima también perdió una pieza dental (la número 11) y resultó lesionada en uno de sus dedos, será determinante en la sentencia que impondrá en los próximos días la Audiencia Provincial de Badajoz. Será determinante, pero falta saber cuál será la valoración que realizará el tribunal: ¿se trató de un asesinato o de un homicidio en grado de tentativa, como esgrimen las acusaciones; o lo sucedido puede considerarse un simple delito de lesiones, tal y como sostiene la letrada de la defensa?

La respuesta a esta pregunta orientará el contenido de la sentencia que pondrá fin al procedimiento que sienta en el banquillo a un vecino de Don Benito que fue detenido por la Policía Nacional tras acuchillar a su pareja cuando se encontraban en el interior del domicilio en el que vivían junto a la hija de cinco años que tenían en común, quien no presenció los hechos porque se encontraba con su abuela materna.

Todo ocurrió el 9 de abril de 2022 en una vivienda próxima a la plaza de Guadalupe de Don Benito y desde ese día permanece en prisión preventiva el acusado, M.A.S.Q., que entonces tenía 28 años.

Testificó este martes la víctima que esa noche salieron al Pub Masters de Don Benito y que una vez allí su pareja se molestó porque ella había estado hablando con una chica que le preguntó si ella era la dueña de un bar. «Empezó a sentir celos, yo intenté no seguirle el juego, pero volvimos a casa discutiendo. Tomamos tres cervezas y un chupito, solo teníamos 20 euros».

«Al volver a casa yo sabía cómo iba a acabar, porque no era la primera vez. Él se fue al salón y yo me puse el abrigo para marcharme, pero él me detuvo en el baño y yo le dije que me iba a ir. Él me quitó el móvil y yo le dije que había llegado a mi límite. Entonces él empezó a empujarme y yo le dije que me iba, pero se puso en la puerta impidiéndolo y seguía insistiendo en que si lo dejaba es porque yo estaba con un amigo (...). Al ver que no iba a dejarme marchar, yo me di la vuelta para ir al salón y sentí que me golpeaba, pensé que era como otras veces, sentía golpes continuos».

«Caí de rodillas, intenté levantarme apoyándome en el codo izquierdo. Entonces yo me giro y veo que sale una pieza dental mía. Y al ver la cantidad de sangre que había pensé que era por el diente y le dije: ¿qué ha hecho? Después me cubrí el cuello, porque sentía dolor. Me desvanecí, él se fue, y luego volvió y comencé a sentir golpes de nuevo. Y ahí me di cuenta de que lo que tenía en la mano era el puñal».

«En ese momento no entendía lo que había pasado, pero me sentía sin aire y le dije que no dejase a la niña sin madre porque con lo que había hecho ya la había dejado sin padre. Entonces él dijo: aquí nos vamos a quedar los dos, y se autolesionó».

«Yo le dije que llamara a emergencias y en la primera llamada dio a entender que nos habíamos lesionado mutuamente. Yo le decía que dijera la verdad, que volviera a llamar, porque no había dado la dirección. Pero él me dijo que solo llamaría si yo juraba por la vida de mi hija que no lo iba a denunciar. Y yo me quedé callada. Después llamó y abrió la puerta, oí pasos, él se desvaneció y llegó la policía».

Junto a este relato, en la sala de vistas se escuchó también al acusado. Reconoce haberla agredido pero asegura que lo hizo porque estaba bebido. Detalles del suceso apenas recuerda, salvo que llamó a los servicios de emergencia. «Cuando vi lo que hice le dije que lo sentía mucho, me apuñalé a mí mismo –tenía cuatro puñaladas en el pecho– y llamé a la ambulancia, eso sí lo recuerdo», añadió antes de asegurar que su intención no fue matarla.