El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, sale del juzgado en Badajoz. HOY
Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

Las acusaciones contra Sánchez y Gallardo quieren tener voz propia en el juicio

Las siete organizaciones representadas por Manos Limpias en la fase de instrucción quieren intervenir de manera individualizada en el juicio oral contra el hermano del presidente del Gobierno y el secretario del PSOE

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:02

Comenta

Las acusaciones populares personadas en la causa que juzgará al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, y al secretario general del ... PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, piden a la Audiencia Provincial que revoque su unificación.

