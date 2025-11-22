Las acusaciones contra Sánchez y Gallardo quieren tener voz propia en el juicio

Las acusaciones populares personadas en la causa que juzgará al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, y al secretario general del ... PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, piden a la Audiencia Provincial que revoque su unificación.

Hasta ahora, las siete asociaciones que han impulsado la investigación por el contrato de Sánchez, llamado Azagra en el mundo musical, en la Diputación de Badajoz han estado unificadas bajo la representación de Manos Limpias. Esta fue la primera organización en presentar la denuncia y la que originó la apertura de diligencias que lleva a once personas al banquillo. Además de Sánchez y Gallardo, hay otros nueve investigados relacionados con la institución provincial.

Manos Limpias, la primera organización en denunciar

Tras Manos Limpias se fueron sumando otras organizaciones. Son Hazte Oír, Liberum, Abogados Cristianos, Iustitia Europa, Vox y PP. Pero en los interrogatorios desarrollados durante la fase de instrucción, aunque estaban todos los abogados presentes, solo podía intervenir el letrado de Manos Limpias.

Según reconocen las asociaciones en el escrito que han presentado en la Audiencia este martes pasado, en su día no recurrieron la decisión judicial de la unificación porque querían «garantizar la necesaria agilidad de la investigación» y evitar «dilaciones indebidas».

Pero ahora, que ya está fijada la fecha del juicio oral de los días 9 a 14 de febrero, entienden que la situación ha cambiado. Argumentan que un reciente auto del Tribunal Supremo recuerda que la unificación no puede ser una regla general «automática» sino que debe estar motivada porque limita derechos fundamentales.

Ya no son posibles las «dilaciones indebidas»

Además, aducen que la fase de instrucción, en la que sí pueden producirse esas «dilaciones indebidas» por multitud de recursos y peticiones de diligencias, ya ha terminado. En cambio, los escritos de acusación y de defensa ya han sido presentados y la Sala ya ha resuelto sobre la admisión de los medios de prueba pedidos por las defensas en un auto del pasado 7 de noviembre.

Por todo ello, las distintas organizaciones apuntan que «la desunificación no alterará el material probatorio admitido, no modificará el calendario de sesiones ya fijado, ni generará trámites adicionales que puedan perturbar la buena marcha del plenario. El riesgo de dilaciones es, a efectos prácticos, nulo».

Los abogados añaden, que, en cambio, «mantener la unificación sí genera un gravamen irreparable para los derechos de estas acusaciones, pues tiene diferentes fines estatutarios y forzarlas a litigar bajo una dirección letrada ajena, con la que pueden existir divergencias estratégicas o de fondo, supone una merma inaceptable de su derecho de defensa».

«La doble defensa» porque la Fiscalía pide la absolución

Aportan un tercer argumento, como que la Fiscalía ha pedido la absolución de los once encausados y archivo de la causa, por lo que no ha presentado escrito de acusación. Esta circunstancia, dicen los abogados, «sitúa a las acusaciones populares como las únicas partes que sostienen la acción penal».

Las acusaciones subrayan que el juicio ha quedado configurado como una acusación popular unificada frente a dos defensas (con la Fiscalía por un lado y los abogados de la defensa por otro). «Permitir que cada cual (acusación) actúe con su propia postulación no genera un desequilibrio procesal ni un perjuicio para las defensas, sino que enriquece el debate contradictorio y fortalece las garantías de todas las partes».

Apuntan, además, a las causas Gürtel y Noos, en las que se permitió la intervención individualizada de diversas acusaciones populares.