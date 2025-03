El PP acusa al PSOE de estar detrás de la «desestabilización» en Badajoz El presidente provincial del PP, Manuel Naharro, afirma que «un gobierno con cuatro concejales no es viable» y relaciona el cese de Solana con un hipotético ofrecimiento del PSOE para acuerdos puntuales

Rocío Romero Badajoz Viernes, 8 de julio 2022, 11:40

El culpable de la «desestabilización» del Ayuntamiento puede ser el PSOE. Es la opinión del presidente provincial del PP, Manuel Naharro, que considera que un gobierno municipal sostenido únicamente por el alcalde y los tres concejales de Cs es «inaviable». «No llegaría a final de mandato, no aguantaría un año».

El PP no está dispuesto a marcharse del gobierno local, ni tampoco a admitir la destitución que el alcalde, Ignacio Gragera, ha firmado de la hasta ayer concejala de Policía Local, María José Solana. Los populares se niegan a aceptar que este relevo sea válido porque, según Naharro, ni les ha llamado para comunicarlo al grupo municipal, ni a la interesada ni lo ha publicado en los tablones del Ayuntamiento. Según informó ayer el Ayuntamiento, el alcalde firmó el decreto del cese este jueves.

Los populares insisten en que no van a romper el pacto de gobierno suscrito en 2019 para formar la coalición. Pero ven que el alcalde lo está rompiendo al cesar a Solana. En ese acuerdo de gobierno figuraba el reparto de delegaciones que cada partido dirigiría hasta las elecciones de 2023 y, según Naharro, conllevaba no entrar en las atribuciones de cada uno.

La crisis abierta ayer en el Ayuntamiento cuando el PP anunció que dejaba de apoyar el aumento salarial de la Policía Local tuvo como respuesta del alcalde el relevo de Solana. Naharro considera que Gragera tuvo «una pataleta» con la intención de desviar la atención de la principal responsable del conflicto laboral que bloque el Ayuntamiento desde hace semanas. Para el PP, la culpable es la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena.

A pesar de todas estas consideraciones, Naharro incidió en que «la voluntad del PP es que la ciudad siga teniendo seguridad y estamos abiertos a un dialogo sincero en beneficio de todos».

El presidente provincial del PP argumentó que ese «capricho» de Gragera de relevar a Solana esconde un hipotético ofrecimiento del PSOE. «Sospecho que detrás de todo esto está la mano del PSOE, como cuando ofreció moción de censura al PSOE y hace un mes al PP». «Tras este juego de desestabilización espero que no esté el PSOE y que Gragera no haya entrado al juego».

Naharro volvió a defender el cambio de criterio del PP, que el 14 de junio firmó con el sindicato policial Aspolobba el aumento de 6.314 euros a cada integrante de la Policía Local y un plus para sus mandos, pero el 7 de julio echó marcha atrás e invalidó el acuerdo al retirar su apoyo en el pleno que debe aprobarlo. Porque el dinero del aumento de la Policía y el que reclaman el resto de funcionarios implica una subida de tasas y de impuestos en la ciudad, «hasta recuperar la zona azul».

«En un momento de inflación desatada, con una crisis cerca, el PP no va a dejar que el PSOE entre en el Ayuntamiento de Badajoz», valoró Naharro para asegurar que no van a salir del Gobierno local. A pesar de ello, entienden que el alcalde «ha roto el pacto, se ha equivocado y el PP tendría que tomar decisiones. Pero no está en nuestro ánimo romper el acuerdo».