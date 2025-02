La actividad de 'gorrillas' continúa en Badajoz a pesar de las 184 denuncias en 8 meses

En Badajoz la vuelta al cole de los niños ha coincidido con la vuelta de la actividad de gorrillas. Ronda del Pilar, los alrededores de ... la plaza de los Alféreces, Castelar, la Alcazaba o Juan Carlos I. Muchas calles cuentan con aparcacoches ilegales a pesar de que la Policía Local ha interpuesto 184 denuncias en ocho meses.

En concreto la Policía Local ha aplicado la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el espacio público del Ayuntamiento de Badajoz, vigente desde diciembre de 2021 y, en detalle, su artículo 40.1.d, donde se establece como conducta prohibida el ofrecimiento o prestación de servicios en la vía pública no requeridos a cambio de un donativo o precio, tales como la limpieza de parabrisas de vehículos, aparcamiento y vigilancia de coches en la vía pública. Siguiendo esta normativa han tramitado 184 denuncias entre enero y agosto de este año.

Es un volumen de sanciones similar al de años anteriores, por ejemplo, en todo 2021 hubo 276 denuncias. El ritmo es el mismo, de unas 23 multas al mes de media, aunque hay épocas en las que la actividad de los 'gorrillas' se reduce, como en verano.

En cuanto a las zonas que más problemas presentan, de las 276 denuncias que se presentaron el año pasado, 127 (46,01%) se interpusieron en el Casco Antiguo y 149 (53,99%) en otras zonas. En lo que va de año el porcentaje de denuncias en el centro es similar: de las 184 denuncias, 85 (46,20%) han sido interpuestas en las calles del Casco Antiguo y 99% en el resto de la ciudad.

Difícil de erradicar

Desde la Policía Local reconocen que hay calles donde, a pesar de las denuncias, la actividad de los aparcacoches ilegales en una constante. Según sus datos este problema se da en la Alcazaba, Ronda del Pilar, Juan Carlos I o la calle Museo.

Los conductores se muestran en contra de este práctica, pero con matices. Domingo García, por ejemplo, da 50 céntimos a un 'gorrilla' que le ha señalado un aparcamiento libre en la plaza de Portugal, junto a Castelar. Al preguntarle qué le parece esta práctica, su respuesta resume la de muchos pacenses. «Bueno, pues preferiría tener aparcamiento libre y no pagar, pero si lo piden con educación, no hay problema. No me gustan los que te ponen mala cara, se ponen pesados o los que te amenazan, que son los menos», detalla este conductor.

Una respuesta prácticamente idéntica da Olga Puente, que ha dejado su turismo en la Alcazaba. «Había tres. No tenían muy buena pinta, pero bien. He pagado, me quedo más tranquila», detalla esta vecina.

Desde la Policía Local indican que, en cuanto ven este práctica, se sanciona y que además tratan de hacer una labor didáctica con los infractores para que no reiteren su comportamiento. No es fácil, reconocen que han sancionado muchas veces a la misma persona por ejercer de 'gorrilla' en la misma calle.

Al ser catalogada como una infracción grave, la cuantía de la multa oscila entre los 750 y los 1.500 euros. Las personas que ejercen de aparcacoches ilegales no tienen medios para asumir estos importes.

«No nos consta si pagan o no las sanciones que llevan aparejadas las infracciones, si bien sí nos consta la reiteración de infracciones por el mismo hecho en diferentes personas, acumulando alguna de ellas más de una docena de denuncias en lo que va de año», admiten desde la Policía Local.

Ampliar Un hombrfe ejerciendo de aparcacoches en los alrededores del parque de Castelar. PAKOPÍ

Sin desobediencia

Una herramienta que se aplicaba anteriormente contra los gorrillas era la desobediencia. Los agentes exigían a un aparcacoches que cesase su actividad y, si la reiteraba, era procesado por desobediencia, lo que supone un problema más grave porque no es un multa, sino un proceso judicial. Sin embargo, este procedimiento ya no se aplica.

«Se aplican las disposiciones de la ordenanza sin que exista la posibilidad de reiterar la orden de que no se realice dicha actividad e imputar, hoy investigar, por una falta de desobediencia a agentes de la autoridad, la cual, vendría a ser judicializada, con lo que ello conlleva en la ya de por si enorme carga de trabajo de nuestros órganos judiciales», explican desde la Policía Local.

Con las sanciones, sin embargo, es muy complicado acabar con esta práctica.

«Yo veo cómo se marchan cuando pasa la policía, incluso alguna vez he visto cómo les colocan una denuncia, pero vuelven después. Al rato», dice Mercedes, que vive en Ronda del Pilar, y a la que sí molesta mucho este problema y espera que se busque una fórmula para acabar con él.