Aceras y semáforos

Esta tribuna pública y publicada me permite poner negro sobre blanco los defectos que, cada día, vivo y sufro de nuestra estupenda capital, que por lo demás es encantadora y admirada por quienes en ella vivimos y por quienes nos visitan por primera vez.

Hoy le toca el turno a las aceras. Cada mañana salgo de mi casa a practicar algo de deporte, y lo hago por las calles de Badajoz, tal vez debería hacerlo por los parques de la margen derecha o por los caminos habilitados de la margen izquierda, pero dada mi pereza natural, comienzo en Pardaleras y recorro 5 km por las avenidas y paseos de ciudad, y ya he tenido algún que otro disgusto por las losetas sueltas o rotas del acerado. Entre tropezones y salpicaduras, no gano para sustos y mi media de velocidad se resiente considerablemente. Aprovechando el verano, a lo mejor, sería el momento ideal para reponerlas y restaurarlas.

Como no solo camino, sino que, como todos también soy usuaria de mi coche, sufro con paciencia, lejana a la del Santo Job, la falta de sincronización de los semáforos que iluminan en bonitos colores, rojo, naranja o verde, nuestras calzadas urbanas. Es una odisea que se te abra un semáforo y se te cierre el siguiente, seguro que no es posible hacerlo mejor, yo me lo pregunto.