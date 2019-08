Acelerón y frenazo

He estado años desconfiando de la plataforma logística como inversión redentora de nuestros males en Badajoz en lo que a empuje industrial se refiere. Su retraso crónico nos hizo pensar que esa plataforma eran los padres, así que cuando llegó el primer camión a la zona en marzo de 2017 dediqué una columna entera a describir aquella hormigonera de cuba impoluta y canaleta virgen alrededor de la cual empezaron a moverse personas con casco y chalecos fluorescentes. Aquella escena rutinaria de cualquier obra en semejante contexto equivalía al Mar Rojo partiéndose en dos. Ahora ya tenemos la primera empresa instalada en la plataforma logística, Monliz, que acaba de mostrar sus instalaciones, una gran nevera capaz de guardar la gran huerta que es la vega del Guadiana.

Con semejante alumbramiento después de un parto tan largo me puse ayer a comentar y celebrar la noticia hasta que en la letra pequeña de otra pieza de esta misma sección leí, por debajo del titular referido a las mejoras en varios parques y plazas de la ciudad, que nos van a colocar ¡420 bandas reductoras de velocidad!

Como peatón me encanta que existan, pero como conductor odio estos obstáculos viales aún sabiendo que son un mal necesario, una especie de castigo a la imprudencia, una alternativa molesta pero más barata que el radar, cuya familia crece en Badajoz con la alevosía puntual que los políticos suelen practicar cada mes de agosto.

Banda reductora sí o no, radar sí o no. Este debate siempre está abierto hasta el punto de que hay días que me levanto defendiendo una opción y me acuesto a favor de la contraria.

Me pregunto si el dinero recaudado con esos radares de tráfico nuestro Ayuntamiento lo ha gastado en las toneladas y toneladas de bandas reductoras que nos van a instalar en los próximos meses. Si más radares iguala más bandas, nuestras calzadas se llenarán de marcas de frenazos. Con el Nevero lleno de baches y el campus cerrado, al final el único sitio con pista libre para hacer el macarra van a ser las avenidas de la plataforma logística.