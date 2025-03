Los accidentes con patinetes eléctricos se multiplican por diez en tres años en Badajoz

. El fiscal delegado de Tráfico en Extremadura, Diego Yebra, ha llamado la atención estos días sobre el problema de seguridad para el tráfico que ... suponen los patinete eléctricos, un medio de transporte que en la ciudad de Badajoz ya provoca cada año en torno a 40 accidentes con heridos.

Esa cifra multiplica por diez el número de accidentes que se producían en el año 2021, razón por la que el fiscal insiste en la conveniencia de que las policías locales tomen cartas en el asunto y refuercen los controles.

En la ciudad de Badajoz sólo se produjeron cuatro accidentes con heridos en el año 2021, cifra que se dobló en 2022, cuando hubo 8 siniestros en los que se vieron implicados patinetes. Sin embargo, el problema se agravó en 2023, cuando la cifra se situó en 41 (en 5 de ellos se produjeron lesiones de carácter grave).

Alerta el fiscal delegado de Tráfico, Diego Yebra, que en el año 2024 la cifra volvió a situarse en torno a 40, por lo que se consolida el patín eléctrico como una de las prioridades para el tráfico. «Es necesario que las policías locales aumenten el control, porque en una ciudad como Badajoz es frecuente ver patinetes circulando por lugares en los que causan un peligro serio».

Cinco claves para circular en patinete eléctrico 1 VMP - Los vehículos de movilidad personal (VMP) son vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. 2 Aceras - No pueden circular por las aceras y tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. 3 Alcohol y droga - Conducir en patinete eléctrico bajo los efectos del alcohol y otras drogas puede acarrear una multa de entre 500 y 1.000 euros en función de la tasa de alcohol o de 1.000 euros si se trata de drogas. En caso de dar positivo, el vehículo queda inmovilizado. 4 Auriculares y móviles - En el patín está prohibido llevar auriculares puestos y hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras se conduce. La multa es de 200 euros. 5 Casco - La nueva Ley de Tráfico establece la obligación a los conductores de Vehículos de Movilidad Personal de utilizar casco de protección en los términos que reglamentariamente se determinen. Hay ciudades que han desarrollado una norma propia, como Barcelona, donde se multa con 100 euros no hacer uso de esta protección. En Badajoz, el Ayuntamiento ha renunciado a elaborar una norma propia, por lo que no es obligatorio aunque sí recomendable.

Como ejemplo de estas conductas habla del Paseo de San Francisco, un espacio peatonal con veladores en el que es frecuente ver patinetes a gran velocidad cruzando zonas en las que juegan niños.

«Es evidente que el patinete ha venido para quedarse porque no contamina, ocupa poco espacio y es una solución muy práctica para los pequeños desplazamientos. Pero esas ventajas no deben ocultar que cuando no se hace un uso adecuado se pone en riesgo la vida de las personas», reflexiona el fiscal.

Para ilustrar sus palabras recuerda el atropello de un niño frente al colegio Juventud de Badajoz, en el paso de peatones que hay junto en la salida del centro.

Ese accidente sigue en instrucción y no irá a juicio hasta que el menor se haya curado o se hayan estabilizado las lesiones, pero es probable que sea juzgado como un delito de lesiones por imprudencia, un tipo de hecho para el que se contemplan penas de hasta tres años de prisión.

Fallecido en Badajoz

El del colegio Juventud no es el único accidente de gravedad que se ha producido en la ciudad de Badajoz. En mayo de 2024 murió un vecino de la barriada de Antonio Domínguez tras sufrir una caída con su patinete eléctrico cuando circulaba por la rotonda de la calle Pedro Balas López (proximidades del Hospital Perpetuo Socorro). Permaneció varios días ingresado en el hospital, pero no pudo superar las lesiones que sufrió. Entonces se indicó que en el momento de accidente no hacía uso del casco.

En agosto de 2023 también murió en Villanueva de la Serena un hombre de 52 años tras perder el control de su patinete e impactar contra un bordillo tras adelantar por la derecha a una menor de edad que circulaba en otro patinete.

Más reciente, aunque con consecuencias menores, es el accidente ocurrido en Mérida en el que una joven de 32 años que hacía uso de un patinete eléctrico resultó herida cuando un coche la atropelló mientras circulaba por un paso de cebra en la avenida de la Libertad, en las proximidades de la estación de autobuses.

Más accidentes en Mérida

Los últimos datos ofrecidos por la Policía Local de Mérida confirman que también en esa ciudad están aumentando los accidentes con heridos en los que se ven implicados patinetes eléctricos. De los 23 accidentes que hubo en 2023 se ha pasado a los 27 registrados en 2024.

«Este año ya llevamos dos accidentes graves en Mérida, es un fenómeno al que las policías locales pueden dar solución si aumentan los controles», defiende Yebra, que pide una mayor incidencia policial.

«Cualquier persona que salga a la calle se dará cuenta de que no se respetan las normas de circulación en los cascos urbanos:hay patinetes que se mueven en dirección contraria o que van por las acercas poniendo en peligro a los peatones, especialmente a las personas mayores y a los niños... Es necesario profundizar en estas cuestiones para evitar muertes y lesiones –insiste el fiscal–. La sensación que tengo es que se está denunciando poco».