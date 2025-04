«Hay muchos accidentes en la carretera del cementerio nuevo de Badajoz»

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 29 de octubre 2021, 07:20 Comenta Compartir

«Hay muchos accidentes en esta carretera. Hace poco dos chicas se salieron y se dieron con la alambrada. Lo pasaron muy mal, las tuvieron que llevar al hospital». Lo cuenta José Paco Rodríguez, un jubilado que tiene varios terrenos en El Manantío.

Este vecino siempre va con cuidado en esta carretera que es estrecha y que soporta un intenso tráfico, tanto de las personas que van al cementerio Nuestra Señora de la Soledad como de los camiones que llevan basuras al vertedero. Además es el único acceso para los residentes en El Manantío, donde hay unas 300 casas y varias fincas agrícolas y ganaderas.

«Yo me paro. Cuando voy con el coche y viene un camión, me orillo todo lo que puedo y me detengo. Es muy estrecho, es muy fácil salirse y en las cunetas hay un materia que resbala. Si derrapas te vas contra los árboles o las vallas», se lamenta Rodríguez.

La carretera del cementerio nuevo es de titularidad municipal. Se trata de una vía de algo más de dos kilómetros que une la carretera de Valverde con el camposanto. Además de ser estrecha, cuenta con dos curvas muy pronunciadas y varias zonas donde el asfalto presenta agujeros y baches.

El mayor problema, sin embargo, es el tráfico. Prácticamente es imposible recorrer esta vía sin cruzarse con camiones. El Ecoparque (vertedero) atiende un área de 40 localidades, de Zafra a Montijo, lo que implica una población de 250.000 habitantes. Eso provoca que haya un tránsito constante de camiones de gran tamaño.

Esta semana, además, al celebrarse Todos los santos, hay miles de pacenses que lo visitan. «Cuando murió mi madre recuerdo que veníamos en caravana y me di cuenta de lo mala que era la carretera. Y ahora vengo a verla y la verdad es que es demasiado estrecha y los camiones van a mucha velocidad. Da miedo», explica Teresa González, uno de los pacenses que visitan el camposanto esta semana.

Para los visitantes del cementerio también hay un problema añadido, el aparcamiento se queda pequeño estos días. De hecho, la Policía Local ha instalado vallas en la entrada a este servicio municipal. Su objetivo es impedir que los conductores dejen sus vehículos estacionados en las cunetas. Es un comportamiento habitual cuando se acerca Todos los santos, pero supone un riesgo porque la carretera se estrecha aún debido a los coches aparcados en los laterales.

Alonso Fernández, vecino de El Manantío, explica que además de ser estrecha, la carretera carece de señalización horizontal. «Las líneas se borraron y no han vuelto a pintarlas, así que no están marcados los carriles».

Para Fernández el gran problema que sufre su barrio, además de la carretera de acceso, son los malos olores procedentes del vertedero. «Hay días que no se puede soportar». En este punto coincide José Paco Rodríguez que asegura que el problema es que no tratan debidamente el depósito de residuos, por lo que el hedor se extiende.

El servicio de autobuses se refuerza hasta el día 2 Desde el pasado 23 de octubre y hasta el próximo martes 2 hay un servicio especial de autobuses al cementerio de La Soledad. Las salidas desde el centro son desde la Plaza de la Libertad a las 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30 y 17.30 horas. Las salidas desde el cementerio viejo son a las 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 17.00 y 18.00 horas. El día de la misa, según indica el Ayuntamiento de Badajoz, los autobuses esperarán hasta que finalice la misma para recoger a los viajeros. El recorrido del autobús de ida tiene paradas en Plaza de la Libertad, Enrique Segura Otaño, Fernando Calzadilla, Estación de autobuses y finamente el cementerio nuevo. Durante la vuelta, las paradas estarán en Altozanos, Fernando Calzadilla, avenida de Europa y finalmente plaza de la Libertad.