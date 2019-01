Se acaba la Jarana tras 35 años 03:27 Los componentes de Jarana ensayando para la actuación de este año. :: pakopí La veterana murga saldrá por última vez estos Carnavales | El Ayuntamiento les ha ofrecido cantar antes de la final del concurso en el López de Ayala como homenaje por su trayectoria NATALIA REIGADAS Badajoz Domingo, 13 enero 2019, 08:50

«Ya ha llegado el Carnaval, llegó el mes de febrero. Como pueden comprobar, venimos de 'pescaeros'». Así empezaba una de las actuaciones más recordadas del Carnaval de Badajoz. Le valió el primer premio del concurso de murgas a Jarana y fue uno de los grandes momentos de un conjunto que ya es historia de esta fiesta tras 35 años de trayectoria. Pero la Jarana se acabó. Estos veteranos han anunciado que 2019 será su último Carnaval.

«Hemos sido un grupo que no se ha distinguido por las voces, más bien por el gracejo, pero que hemos tenido un estilo, el estilo Jarana, que se ha marcado muy claro. Creo que hemos hecho reír mucho a la gente que ha sido siempre nuestro fin», dice Juan Márquez, uno de sus componentes más veteranos.

Esta murga ha conquistado multitud de podios, entre ellos dos victorias, como bañistas antiguos y los inolvidables 'pescaeros' con su Faraona (Gori González, que ya no sale con el grupo). Precisamente ese es el Carnaval, el de 2006, que recuerdan con más cariño por la reacción que causaron en el público. «Fue de esos años en los que abres el telón y empiezas a cantar y sientes que estás en la final, que casi estás ganando el premio porque eso se nota, se palpa en el teatro», rememora Antonio Sansinena, el letrista y la cara más conocida de Jarana.

De monaguillos también disfrutaron mucho, y de asturianas, cuando sorprendieron saliendo de una enorme botella con la que innovaron cuando aún no se daba tanta dimensión a los decorados. «No siempre ha sido en el teatro. Hay veces que nos hemos reunido y han sido momentos inolvidables», dice Sansinena.

De Jarana quedarán mil risas y un legado importante. Algunos de los letristas más aplaudidos del concurso en la actualidad son descendientes de esta murga. Es el caso de los Water Closet. Tres de sus componentes, Abel Sansinena, Fernando Sánchez 'Calvino' y Juan Luis Arias son hijos de miembros de Jarana. 'Chiqui' Mendoza, el letrista de Los Niños, también vio a su padre actuar con este conjunto.

«Yo entiendo el Carnaval como una forma de vida», dice Antonio Sansinena. Y en su casa siempre ha sido así. «Yo como con mi hijo y hablamos de Carnaval, lo mismo con mi hija. Mi mujer entiende y es muy crítica y nos dice muchas cosas. Es todo el año. Es una forma de vida».

Esta murga también ha marcado a otras en las que no tiene descendencia, entre otras cosas, porque sus componentes han visitado ensayos y recibido agrupaciones en sus locales para ayudarles. Sus marcas distintivas se ven ahora en muchos grupos: la expresividad, jugar con el público, los juegos de velocidad o de pronunciación en cuplés y pasodobles o la capacidad de coger una canción para el popurrí, cambiarle la letra y hacer que todo el mundo la recuerde así desde ese momento y para siempre.

Jarana empezó siendo un coro. No queda ninguno de sus componentes originales. En 1992 se convirtió en una murga y comenzó a competir en esta categoría. Al año siguiente se incorporó Antonio Sansinena. «La primera vez que yo participé, el segundo año de Jarana de murga, fue en La Granadilla y solo había seis agrupaciones. Eso fue infumable, no se oía nada. El público atendía a todo menos a las murgas», recuerda Sansinena, que no puede evitar sacar su lado gamberro: «Quedamos detrás del último».

Competían entonces con Los Agüitas en su época más imbatible y con otras agrupaciones míticas, todas retiradas, como El nombre da igual o Ad Libitum. Recuerdan con mucho cariño esos primeros años. «Algo que hemos tenido nosotros siempre es que, además de la murga, el concurso y los Carnavales, había mucha unión el resto del año. Quedábamos con las novias, las mujeres, luego cuando tuvimos niños, a hacer barbacoas. Era una relación muy entrañable».

También ha sido sacrificado. Rememoran que han ensayado en locales muy precarios, incluso en un sótano que estaba muy sucio. También reconocen que ha resultado duro para sus familias. «Te ibas de casa con un niño recién nacido que tu mujer tenía en brazos y se enfadaba, normal, pero es una pasión lo que teníamos por el Carnaval. Pero en algún momento hay que acabar con ella», dice Juan Márquez con pena.

Quieren que su despedida sea un Carnaval especial, según destaca Sansinena. «Este año para Jarana supone un antes y un después. Yo, en verdad, me duele mucho. Incluso tenemos un pasodoble despidiéndonos y pidiendo perdón a la gente porque los hay que no les gustaría que nos fuésemos, pero es que esto lleva mucho sacrificio».

Antonio Sansinena indica que Jarana, a pesar de que hace años que no compite, ha seguido trabajando duro y que es complicado mantener el nivel que ellos se exigen. «Nosotros es que estamos ensayando igual que cuando íbamos al teatro. Quizá no hagas seis pasodobles o cuplés, pero tenemos un popurrí casi de 20 minutos y terminamos de ensayar a las doce, la una y ya las edades... Te cansas». De todas formas, este murguero, uno de los más conocidos del Carnaval pacense, no piensa desligarse de la fiesta del todo. «Yo haré cosas. Quizá ayudar a la gente o hacer un grupo con amigos que aún quedamos en el tema».

Este adiós de Jarana se hace duro para sus componentes que, sin embargo, reconocen que dejar el concurso fue casi un alivio. «Jarana ha sido una murga esperada siempre. Queríamos mantener el nivel y, al quitarnos el concurso, parece que podemos disfrutar más», dice Sansinena. Sin embargo, el público podrá verlos por última vez sobre las tablas del Teatro López de Ayala, y además en la final. Esa es la oferta que les ha hecho el Ayuntamiento, cantar como teloneros a las 21.30 horas, antes de que se inicie la fase final del certamen. Ellos están dispuestos y solo falta el visto bueno de la comisión de murgas para que sea oficial.

Esperan con ilusión ese momento y dicen que han preparado varias sorpresas, además de un repertorio dedicado a su jubilación con un personaje que va perfecto para la despedida. El público seguro que acabará coreando su estribillo.

En cuanto al concurso actual, reconocen que las murgas han ganado en calidad, pero lamentan que han perdido cierta flexibilidad. Por ejemplo, es difícil valorar lo que ellos llaman el gracejo. Temen que haya murgas muy técnicas y que no se pueda puntuar bien a una murga aunque consiga que el patio de butacas se retuerza de la risa.

Jarana ha tenido muchos componentes inolvidables a lo largo de su trayectoria. Este año las voces serán, además de Sansinena y Márquez, Ricardo Becerra, Pablo Rodríguez, Pedro Jesús Jaén, Antolín Macarro, Antonio Serrano, Roberto Galea y Pascual García. Los músicos son Antonio Cuenca, José Fernando Fernández, Juan Laso, Joaquín Silva y Juan Luis Martínez, más conocido como el cojo y el caja de Jarana.