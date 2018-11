Mi abuela sabe defensa personal 04:10 Una abuela y su nieta practican una técnica de defensa personal en el taller. :: j. v. arnelas El Ayuntamiento de Badajoz ha organizado dos talleres para enseñar a los mayores a protegerse en la calle y en su domicilio NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 5 noviembre 2018, 08:40

Josefina Regalado tiene 67 años y dice que, ahora que es mayor, se siente más insegura. «Me da más miedo. Hoy no te puedes fiar de nadie. Hay más timos». Esa fue una de las razones que la impulsó a participar en un taller de defensa personal. Al salir aseguró que la experiencia le había encantado y que se llevaba un par de trucos que se ve capaz de emplear. Por ejemplo, la técnica del parabrisas. La monitora usó una canción muy escuchada este verano para enseñar a los mayores como liberarse si les agarran del cuello. «Levantar las manos, hacer palanca en sus manos y mover nuestros brazos para soltarse. Te puede salvar», dice Josefa Regalado.

Esta pacense fue una de las 70 personas, procedentes de centros de mayores de la ciudad, que han participado en los talleres de defensa personal organizados por el Área del Mayor del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS). La mayoría fueron mujeres y algunas incluso fueron acompañadas de sus nietos. Han sido dos sesiones enmarcadas dentro del Mes del Mayor que promueve el Ayuntamiento de Badajoz. Los participantes han recibido formación teórica de manos de la Policía Nacional para evitar, por ejemplo, que les roben o sean víctimas de un timo. En la segunda parte de las jornadas les han ofrecido técnicas prácticas de defensa personal.

Las encargadas de mostrar estas técnicas fueron dos monitoras, Soledad Durán y Guille Anselmo. «La frase que más repito, tanto para una persona mayor como una joven, es: en un conflicto, lo más importante es salir con vida. Intentar salir lo más rápido de esa situación», les indicó Soledad. «No somos héroes. La vida es lo más importante», añadió Guille.

«Cuando uno es mayor se siente más inseguro. La clase me ha servido de mucho» Josefina Regalado 67 años

«Me ha gustado porque yo soy muy confiada. Abro la puerta, no cierro con llave y he visto que es un fallo» Pilar Silveiro 69 años

Las monitoras insistieron a los participantes que lo más importante es evitar la confrontación y que las técnicas de defensa personal son para situaciones límite, cuando no hay otra opción. Por ejemplo, les dieron recomendaciones para caminar por la calle con un bolso, ya que los mayores suelen ser víctimas de robos 'por tirón'. «Hay que evitar llevarlo cruzado porque, al tirar de él, va a provocar una caída y, al andar, es mejor llevar el bolso hacia la pared, protegido», recomendó Soledad Durán.

La parte de la clase que más divirtió a los mayores fueron las prácticas. Una de ellas muestra como repeler un ataque con cuchillo usando los brazos. El consejo fundamental es mantener la distancia con el atacante para ver por dónde llega el golpe. Las monitoras mostraron como bloquear el ataque usando el antebrazo. «Tenemos que usar lo que tenemos, nuestros brazos, nuestras manos. Los antebrazos son la zona más dura, es hueso. El golpe va a doler, pero es mejor pararlo con el brazo que con el abdomen», dijo Durán a los mayores.

La técnica más popular de la clase fue el parabrisas. Durán destacó que usan canciones y trucos para que sea más fácil recordar los movimiento y actuar en caso de ataque. Los mayores no lo dudaron y practicaron con sus manos arriba a un lado y al otro, el movimiento con el que se puede lograr que el atacante deje de estrangular.

Ante todo, las monitoras les indicaron que deben luchar. Por ejemplo, si se caen al suelo, deben reaccionar. «Es la posición más peligrosa en un ataque, así que hay que hacer algo. No puedes usar las manos, no alcanzas, pues usas las piernas. Das patadas. A lo mejor no le haces daño porque no tienes fuerza, pero asustas al agresor. Quieres que se aleje y preservar tu vida», añade Soledad Durán. Tanto ella como su compañera, Guille Anselmo, impartieron su clase patrocinadas por la empresa Decathlon, que ha firmado un convenio con el Consistorio pacense para realizar este tipo de colaboraciones.

Evitar timos

Para la otra parte de los seminarios, el IMSS contó con el apoyo de la Policía Nacional. En concreto una oficial de Participación Ciudadana, Cristina Antonio Reyes, fue la encargada de dar recomendaciones de seguridad a los mayores. «El consejo básico para las personas mayores, especialmente en los domicilios, es ser desconfiados. No pasa nada. Si desconfiamos de alguien, lo comprobamos. Por ejemplo, si es alguien que quiere revisar el gas, llamamos a la compañía y preguntamos si pertenece a ella. Sino es así, no abrimos. Ante la duda, no abrimos», les dijo esta oficial.

Cristina Antonio indicó que estas recomendaciones son importantes porque las personas mayores son las víctimas más habituales de este tipo de engaños. «Los delincuentes se especializan en esta clase de estafas. Controlan donde vive una persona mayor, si vive sola y así proceden a robarle».

Además del timo de la revisión de gas, la oficial de Participación Ciudadana les puso otros ejemplos que se han dado en Badajoz. Por ejemplo, la estafa del funcionario que va a domicilio para negociar la pensión de los jubilados, a cambio pide dinero. «Un trabajador público nunca procede así. También se hacen pasar por parientes lejanos y piden pequeñas cantidades de dinero».

Otro caso, que recientemente sirvió pera estafar 5.000 euros y otros 8.000 en joyas en la ciudad, es de el los santeros o astrólogos que piden dinero para solucionar problemas.

La oficial de policía también dio recomendaciones a los mayores a la hora de salir a la calle, por ejemplo, no llevar mucho dinero o esconderlas joyas. «Es mejor ser desconfiado. Por ejemplo, si alguien que nos está siguiendo o si nos ofrece algo que no debe. Hay muchos timos en la calle porque se aprovechan de la bondad de la gente. Hacen que se les cae algo o técnica del desmayo, desmayarse delante. Los mayores van a ayudar y aprovechan para robarles».

Así mismo, en cuanto a la protección de los domicilios, les insistió en la importancia de tener una mirilla y comprobar quién es antes de abrir. También contar con una buena cerradura y cerrar con llave. «Cerrar sin más, al resbalón, es como dejar la puerta abierta porque los delincuentes la abren con una radiografía, con una tarjeta o dando un golpe».

Las palabras de la policía causaron impacto entre los asistentes. «Me ha encantando, entre otras cosas porque yo soy súper dejada. Abro la puerta siempre, no tengo miedo ¿Sabes qué pasa? Que en el pueblo, cuando voy, siempre tengo la puerta abierta. Cuando ha dicho que es importante cerrar con llave, he pensado, primer fallo», reconoció Pilar Silvero, de 69 años.