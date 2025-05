El 80% de abogados de Badajoz pasa problemas económicos por la huelga

María Isabel Hidalgo / Sergio Lorenzo Badajoz Miércoles, 28 de junio 2023, 14:51 Comenta Compartir

Desde el pasado mes de enero los letrados judiciales iniciaron una huelga indefinida para pedir mejoras retributivas y laborales. Una huelga que tiene paralizado a ... los juzgados de todas las autonomías desde el pasado mes de enero. Desde entonces los abogados no celebran juicios, lo que le ha pasado factura al 80% de los abogados que «lo están pasando mal porque en Badajoz la mayoría somos procesalistas, es decir si no se celebran juicios no cobras, con lo cual la situación es caótica», apunta el decano del Colegio de Abogados, Ildefonso Seller.

«Los profesionales de la justicia en concreto abogados y procuradores estamos en una situación totalmente precaria porque desde hace cinco meses los niveles de trabajo han bajado», señaló esta mañana a las puertas del Palacio de Justicia de Badajoz. Unas declaraciones similares ha realizado el vicedecano del Colegio de Abogados de Cáceres, Luis Bohoyo «La parálisis de los procedimientos afecta a la ciudadanía y de manera directa a los abogados porque no generan rendimiento. Algunos despachos ya que tienen situaciones de precariedad económica« subraya. Una situación que afecta alrededor de 240.000 abogados, de los cuales 1.189 son de Badajoz, y que provoca que el ciudadano se sienta indefenso. «No estamos solo con el retraso de la huelga, sino que venimos de una pandemia y con los juzgados paralizado los procesos se retrasan aún más». Ampliar Manifestación a las puertas de los juzgados en Cáceres. Jorge Rey El Ministerio se plantea no resolver las huelgas plateadas, ya se planteó en su día la huelga de los secretarios judiciales, hubo resolución, desde hace tres meses está la de los funcionarios de justicia, con lo cual a los profesionales nos quedan al margen de todo ello y somos parte de la justicia. El Ministerio no hace el daño a los rofesionales, también a la ciudadanía ya que no pueden acceder a la justicia para ver colmados sus derechos, con lo cual es un ataque al estado social y democrático. Reactivar la justicia Seller teme que algunos despacho se vean obligados a cerrar por esta situación, por eso piden al Ministerio que les dé soluciones para que se reactive el servicio de justicia, ya que en estos meses solo se han celebrado causas con presos o procesos laborales que afecten a derechos fundamentales.

