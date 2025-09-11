Abierto el plazo de inscripción a la segunda edición del programa Antares

Antares abre una nueva convocatoria para jóvenes de entre 16 y 18 años en Badajoz, con el objetivo de ayudarles a descubrir sus habilidades ... y desarrollar competencias clave como la toma de decisiones, la autoestima y el empoderamiento. Esta iniciativa busca capacitar a jóvenes en desempleo para que puedan reincorporarse al sistema educativo, a la formación para el empleo o al mercado laboral.

La inscripción para esta segunda edición está abierta del 10 al 15 de septiembre en horario de mañana. Para participar, las personas interesadas deberán inscribirse de forma presencial en la sede de Aupex en Badajoz. El programa ofrece un total de 106 horas de formación en competencias genéricas y transversales, complementadas con sesiones de orientación. La metodología es eminentemente práctica, flexible y activa, centrada en los intereses y potencial de cada participante. Como parte del programa, también se realizará un proyecto social para poner en práctica lo aprendido.

La apertura de esta convocatoria comienza tras la exitosa clausura de la primera edición que tuvo lugar el pasado 5 de septiembre, en la que se celebró la entrega de diplomas en el Centro Social de Suerte Saavedra, en un evento llamado 'Celebrando logros, creando futuros'. El encuentro contó con la presencia de representantes de entidades públicas de empleo, quienes destacaron la importancia de este tipo de programas en la mejora de la empleabilidad juvenil y en la creación de oportunidades para el futuro. Antares no solo ofrece formación, sino que también brinda un espacio de acompañamiento y crecimiento.