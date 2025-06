Abiertas las inscripciones para la III Carrera Nocturna Pacense contra el cáncer

R. H. Domingo, 15 de junio 2025, 16:18 Comenta Compartir

El plazo de inscripción para la III Carrera Nocturna Pacense contra el Cáncer a favor de la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX) ya se encuentra abierto para quienes deseen participar en esta cita que tendrá lugar el próximo 20 de junio en la margen derecha del Parque del Guadiana de Badajoz.

Esta cita, que tendrá salida y meta en La Rana Loca, contará con las modalidades de Carreras Infantiles que tendrán lugar a las 19,00 horas y estarán adaptadas a cada edad, Caminata que será a las 20,00 horas y tendrá una distancia de 3,6 kilómetros y Carrera que arrancará a las 21,00 horas será de dos vueltas y tendrá un recorrido de 7,2 kilómetros.

La Caminata está abierta a todas las edades, pero la carrera absoluta será a partir de los 16 años cumplidos y será absoluta, según ha precisado en nota de prensa la organización.

Las inscripciones pueden realizarse personalmente en Be Padel (C/ Godofredo Ortega y Muñoz, 16) y por WhatsApp con un precio de inscripción de siete euros. También se puede adquirir únicamente en Be Padel una camiseta de atletismo conmemorativa unisex por 8 euros, siendo independiente de la inscripción.

El número máximo de inscripciones es de 500 y el plazo se cerrará cuando se alcance el número de inscritos o, definitivamente, el 18 de junio.

Este evento es el primero de los cuatro que integran la Silvestrada Pacense 2025, circuito que completan la XVIII Carrera Popular de Vañdebótoa, 10K Anas Badajoz y San Silvestre Pacense, y que otorgará premios de 150, 100, 75, 50 y 25 euros a los cinco primeros clasificados del mismo.

