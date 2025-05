El abandono de mascotas dificulta el control de las 80 colonias de gatos de Badajoz

Mari Luz Alonso está alimentando con biberón a un gato en su casa. Es un cachorro que se encontró en la colonia de gatos callejeros ... que cuida y sabe que, si lo dejaba en la calle, probablemente no sobreviviría. Lo abandonaron, como a decenas de felinos en las últimas semanas en Badajoz.

«No entiendo a los propietarios que abandonan a estos gatos cachorros en lugar de esterilizar a sus mascotas. Si les preguntas, te dirán que les da pena esterilizar a su gato ¿Y no te da pena dejar en la calle una camada de cachorros? No lo entiendo», se lamenta esta voluntaria de 'Movimiento Gato Urbano' que denuncia que estos abandonos están echando abajo el trabajo de los voluntarios para mejorar las colonias de callejeros.

La asociación en defensa de los animales Adana, con financiación municipal, está coordinando un proyecto para controlar y mejorar la calidad de vida de los gatos que viven en colonias callejeras. Han censado más de 80 grupos de este tipo en la capital pacense, pero su labor se está complicando mucho por el abandono de mascotas.

Raquel García Hierro, de Adana, explica que el ritmo de abandonos es «brutal». «Hemos encontrado 20 gatos abandonados en tres semanas en la misma colonia», se lamenta.

Los gatos ferales (callejeros) son animales que no han vivido con humanos y no pueden adoptarse porque no están adaptados para ser mascotas. Sin embargo el objetivo de las asociaciones y los amantes de los gatos en general es que estén en buenas condiciones y sanos. Es importante que las poblaciones sean pequeñas y los abandonos rompen esa iniciativa.

Para lograrlo el Ayuntamiento de Badajoz ha otorgado a Adana una ayuda de 50.000 euros. Estos fondos se destinan al proyecto CER (captura, esterilización y retorno). Los voluntarios que cuidan las colonias que hay en la ciudad recogen a los animales, son esterilizados en un veterinario y posteriormente vuelven con su colonia.

El proyecto, reivindica García Hierro, pretende, por una parte, controlar el número de ejemplares en las colonias, principalmente, para que no haya problemas y los animales estén bien. «Hay grupos en Badajoz con dos o tres gatos, pero también con una docena». Además vigilan la salud de estos animales y, si están enfermos, les dan atención veterinaria.

Además el proyecto CER ofrece formación a las personas que cuidan de los gatos. Suelen ser amantes de los animales que comenzaron a atender las colonias por su cuenta y ahora están coordinados, por ejemplo, para darles buena alimentación. Para ello hacen recogidas de pienso entre los que puede aportar ayuda. «La gente piensa que los gatos callejeros están acostumbrados a la calle, pero es una vida muy dura», se lamenta Raquel.

El objetivo final es tener colonias con pocos ejemplares y saludables, pero la gran cantidad de mascotas abandonadas complica su labor. Los abandonos se producen en estos meses porque es cuando las mascotas crían y sus dueños dejan a los cachorros en la calle.

Es ilegal

Antes esto los voluntarios hacen una llamamiento para pedir que no se abandone a los animales y que se esterilice a las mascotas. «Nosotros hacemos campañas a principios de año con acuerdos con veterinarios para que sea más económico», anima la vocal de Adana que también recuerda que abandonar un animal es ilegal.

«Hemos puesto denuncias ante la Policía Local, pero es difícil encontrar a los que abandonan. De todas formas pedimos que se persiga más este comportamiento», pide García Hierro.

La futura ley de bienestar animal prevé que sea obligatorio que los gatos lleven chip y que sea esterilizados, por lo que estos comportamientos serían más fáciles de perseguir.