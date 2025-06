Más de 830 tortugas de Florida han sido rescatadas este año del río en Badajoz

Unas mil tortugas de Florida salen cada año del río Guadiana a su paso por Badajoz y no vuelven más. Unas pocas son ... atropelladas en el paseo Fluvial, muchas entran en las trampas que la Junta tiene colocadas y algunas son avistadas por deportistas en el parque del río. De ahí a que alguien dé la voz de alarma a Amus o al centro Rexcate y los animales ya no pisan más el agua.

Desde 2021, la Junta ha sacado 5.533 ejemplares del río. De estos, 1.133 fueron apresados de abril a junio del año pasado. La campaña de captura termina hoy, día 6. Hasta este lunes pasado habían contado ya 832, por lo que esperan que la cifra crezca hasta las 900 este año. Las tareas comenzaron el 28 de abril y la Junta tiene dispuesto un equipo de cuatro operarios, una embarcación y 60 trampas llamadas nasas aguileras repartidas desde la desembocadura del Caya hasta la desembocadura del Gévora.

Los resultados son satisfactorios, según la Administración regional, que no obstante subraya que es difícil estimar el número de ejemplares que quedan aún en el río. Estas mismas fuentes calculan que en cuatro o cinco años, si mantienen el nivel de captura actual, conseguirán alcanzar una población controlada, y a partir de ahí desarrollar otro tipo de tareas cada año.

Para erradicar esta plaga hay que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, que son animales muy prolíficos porque llegan a tener 20 huevos en cada puesta, aunque lo normal es que depositen entre 8 y 12, y hacen tres puestas por temporada. A una media de 40 crías por año, con cada tortuga retirada consiguen parar en cierta manera la expansión de la plaga.

Muchos pacenses colaboran cada año y avisan a los especialistas para que se las lleven de los parques de las riberas

Por otro lado, estas tortugas invasoras llegaron al río porque los pacenses las soltaron y hay quien sigue haciéndolo a pesar de las advertencias.

Estos ejemplares de gran tamaño son en realidad esas pequeñas que muchos críos se empeñan en tener en casa como mascota. Pero pasados los años se convierten en animales con los que es difícil convivir. Pueden llegar a pesar tres kilos, vivir 40 años y medir 30 centímetros. Además, muerden. Así que los propietarios terminan por echarlas a charcas, arroyos o el río directamente.

Parecen inofensivas, pero en realidad forman parte de una plaga que compite con los galápagos autóctonos por la comida y por las zonas de sol. Así que van arrinconando a las especies locales, que son el galápago leproso y el europeo. De hecho, la tortuga de Florida está incluida en el listado de las cien especies invasoras más peligrosas del mundo.

Por eso desde la Junta tomaron hace tiempo cartas en el asunto para detener la expansión. Además de las trampas y las tareas que sus especialistas realizan en las riberas del río, hay una tercera forma de sacar estos animales: los pacenses.

Es fácil verlas andar por el río en estos días, dado que buscan zonas tranquilas para poner huevos en los agujeros que escarban. Y muchos deportistas que pasan por el río llaman para recogerlas.

El centro Amus, de Villafranca de los Barros, es el destino de los ejemplares que se encuentran en la ciudad.

Cuando ellos no pueden atender un aviso, lo hacen desde Rexcate, el centro de fauna animal ubicado en la calle Rafael Lucenqui. Desde allí, Gonzalo Albarrán explica que es necesario alertar por teléfono de los animales que se avistan. Su primer consejo es no tocarlos, pero si se les pide retenerlos, hay que cogerlos siempre desde atrás porque muerden, no lanzarlos de nuevo al río ni llevarlos a casa como mascotas, no darles de comer ni de beber e introducirlos en una caja hasta su entrega. Después es indispensable lavarse las manos porque pueden transmitir la salmonelosis. Por eso advierte que lo mejor es que los niños no las toquen. Recuerda que son animales asilvestrados.

A pesar de que es fácil toparse con una de estas por los jardines que rodean al río, las campañas de eliminación han reducido la población y cada año se ven menos. Además, las que se capturan son más jóvenes y de menor tamaño. Eso significa que los trabajados dan resultado.

Los técnicos indican que el tamaño medio de las hembras de esta especie ha disminuido considerablemente, pasando de una longitud media, en 2021, de 22,58 centímetros a 15,9 centímetros en 2024 y el peso medio de 1.426,6 gramos a 667,3.

Los teléfonos Amus. 924 124 051 info@amus.org.es.

Equipo de control de la Junta. 635821320/924488232.

Rexcate. 622239875.