Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación en Chipiona

Esta vivienda está destinada a las vacaciones de personas con discapacidad intelectual

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:23

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, acompañada del diputado de Políticas Sociales, Ricardo Cabezas, y el presidente de Plena Inclusión Extremadura, Pedro Calderón, visitaron ayer el chalet ‘Villa Conchita’. Se trata de un recurso vacacional situado en primera línea de la playa de Regla de Chipiona, en Cádiz, propiedad de la institución provincial y cedido a Plena Inclusión Extremadura para el desarrollo de programas de ocio y respiro familiar dirigidos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Desde que en 2008 se alcanzó el acuerdo –aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos– más de 12.000 familias se han beneficiado de esta iniciativa pionera. Solo en este año 2025 –la actividad comenzó el 30 de mayo y se prolongará hasta el 9 de noviembre–, está previsto que disfruten del chalet 796 personas (un 73% personas con discapacidad y un 27% profesionales de apoyo), repartidas en 36 grupos procedentes de 24 entidades distintas del conjunto de la región, tanto federadas en Plena Inclusión Extremadura como externas que trabajan en el ámbito de la discapacidad o con colectivos en riesgo de exclusión.

