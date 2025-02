800 mayores salen a la calle para hacer deporte en Badajoz

«Esto es como montar en bicicleta, no se olvida nunca», decía Pepi Macías que a sus más de 70 años lanzaba un diabolo varios metros en el aire con gran habilidad. Ella era una de los 800 mayores que este viernes ha acudido al ... parque del río para participar en las actividades que ha organizado la Fundación Municipal de Deportes (FMD) para fomentar el ejercicio físico entre la tercera edad.

«Llevamos ya más de una década celebrando estas jornadas, en las que queremos que los mayores disfruten de nuestro parque y participen en todas las modalidades deportivas que tenemos» afirmó la monitora de la FMD, María Muñoz. La mañana comenzó con una clase de acondicionamiento físico, igual a las que se realizan a diario en los diferente pabellones de la ciudad. Además con motivo del aniversario de las escuelas deportivas, los participantes también han podido disfrutar de los diferentes deportes.

El tiro con arco, que era la novedad de este año, ha triunfado entre los participantes, que no han dudado en probar suerte como arqueros, lanzando flechas a algunas de las cuatro dianas colocadas en el césped a varias alturas. Como Andrés Carrasco que le encantó la actividad. «Es importante tener buen pulso para lanzar bien la flecha, no es muy difícil, contaba convencido del beneficio que el deporte tiene en su vida.

Actividades inclusivas

Muy contento con la acogida de su actividad ha estado el técnico del Club tiro con arco de Badajoz, Juan Carlos Moreno, que estaba sorprendido por la facilidad con la que los mayores manejaban el arco. «Es una actividad que permite la práctica a personas de todo tipo de edades y de todo tipo de condición física. Es muy inclusiva y lo que queremos demotrar es que es acesible», señaló.

Con una diana se ha estrenado Pablo García en las jornadas de deporte en la calle. Es su primer año como jubilido, y la primera vez que ha asistido a este evento. «Me está gustando bastante, es una iniciativa fantástica. Voy a zumba y gimnasia a diario, pero me ha encantado el tiro con arco porque no lo había probado nunca». afirma.

Pablo está muy concienciado de la importancia de la actividad física, por eso comenta que camina a diario 20 kilómetros. «El deporte es muy importante en la vida, es la mejor receta contra las enfermedades y los que lo practicamos a menudo notamos los beneficios».

Más ágil se nota también María Vargas que echo la mañana jugando a juegos populares. «Hacemos gimnasia a diario, yo me noto mucho más ágil, si hay días que no puedo ir lo noto. Además, estar en la FMD nos da alegría a nuestra vida porque no es solo el deporte, hacemos amistades, viajes, y es todo muy positivo para la salud«, sentencia.

Unas jornadas que han trascurrido con normalidad, gracias a la leve bajada de temperaturas que les ha permitido disfrutar del parque del río. «Es muy bueno venir al aire libre porque se obligan a levantarse antes y a cambiar un poco la rutina diaria. Esto es como una convivencia porque se relacionan con las personas de diferentes pabellones y de otros barrios o pedanías», subraya María Gallardo, que destaca la importancia de practicar deporte a diario para que sean personas autónomas e independientes.

La actividad contó con la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que señaló que para el equipo de Gobierno es un gusto ver a los mayores disfrutar gracias al trabajo que realizan los monitores. Además también colaboraron los alumnos del grado TSAF del instituto Zurbarán.