5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
El Ayuntamiento promueve 52 pisos en Cuartón Cortijo y 30 más en San Roque
Badajoz
Martes, 4 de noviembre 2025, 14:05
Este miércoles se celebra el sorteo de 82 viviendas públicas promovidas por el Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Inmobiliaria Municipal de Badajoz ( ... Inmuba). Son 5.500 los demandantes de esos pisos que han sido admitidos en el sorteo, que podrá seguirse en directo a partir de las once de la mañana de este 5 de noviembre.
No es posible acudir presencialmente al acto que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Badajoz, pero será retransmitido a través de internet mediante un enlace que el Inmuba difundirá el mismo miércoles por la mañana en su web y sus redes sociales.
En este sorteo se conocerán los nombres de los adjudicatarios que pueden adquirir 52 VPO en una nueva promoción de Cuartón Cortijo y 30 más que un edificio que se levantará entre las calles Hermandos Vidarte e Irene Sedler, en la barriada de San Roque.
Solicitantes de las VPO
Los interesados en las 82 viviendas de promoción pública presentaron sus solicitudes antes del 11 de julio y el pasado 15 de septiembre el Ayuntamiento dio a conocer el nombre de los admitidos.
Cuartón Cortijo
En Cuartón Cortijo el edificio tendrá cuatro plantas, además del bajo y la planta de los garajes, con diez viviendas en la planta primera y en la segunda, y once en la tercera y cuarta.
En la Ronda Norte, la obra se va a llevar a cabo en una parcela de 3.248 metros cuadrados, junto al parque infantil. Se trata de viviendas son de 2, 3 y 4 dormitorios, con una superficie de hasta 114,55 metros cuadrados, salón comedor, cocina y uno o dos baños según la tipología, así como una terraza abierta o patios en su mayoría. Los precios máximos serán de 130.000 euros.
Hay que recordar que cada año, la Junta fija el precio por metro cuadrado y depende de las características de la vivienda. Por lo que habrá que esperar al momento justo de la firma de las compraventas.
Esta obra se va a financiar con 4 millones de euros prestados por Cajalmendralejo y de momento no hay fecha para la licitación de las obras.
Análisis de los requisitos económicos
La capacidad económica de los adjudicatarios será deteminante para saber sin finalmente podrán acceder a estas viviendas, que están destinadas a personas con bajos ingresos, facilitando así su acceso a un techo.
Según la convocatoria, los beneficiarios de estas VPO tienen que tener unos ingresos anuales iguales o superiores al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y no rebasar unos límites concretos.
