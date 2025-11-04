HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Distribución de las viviendas de 4 y 3 dormitorios en Ronda Norte. Inmuba
Vivienda en Badajoz

5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz

El Ayuntamiento promueve 52 pisos en Cuartón Cortijo y 30 más en San Roque

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

Este miércoles se celebra el sorteo de 82 viviendas públicas promovidas por el Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Inmobiliaria Municipal de Badajoz ( ... Inmuba). Son 5.500 los demandantes de esos pisos que han sido admitidos en el sorteo, que podrá seguirse en directo a partir de las once de la mañana de este 5 de noviembre.

