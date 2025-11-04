5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz

Este miércoles se celebra el sorteo de 82 viviendas públicas promovidas por el Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Inmobiliaria Municipal de Badajoz ( ... Inmuba). Son 5.500 los demandantes de esos pisos que han sido admitidos en el sorteo, que podrá seguirse en directo a partir de las once de la mañana de este 5 de noviembre.

No es posible acudir presencialmente al acto que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Badajoz, pero será retransmitido a través de internet mediante un enlace que el Inmuba difundirá el mismo miércoles por la mañana en su web y sus redes sociales.

En este sorteo se conocerán los nombres de los adjudicatarios que pueden adquirir 52 VPO en una nueva promoción de Cuartón Cortijo y 30 más que un edificio que se levantará entre las calles Hermandos Vidarte e Irene Sedler, en la barriada de San Roque.

Solicitantes de las VPO

Los interesados en las 82 viviendas de promoción pública presentaron sus solicitudes antes del 11 de julio y el pasado 15 de septiembre el Ayuntamiento dio a conocer el nombre de los admitidos.

Ampliar Distribución de dos tipos de viviendas en Cuartón Cortijo.

Cuartón Cortijo

En Cuartón Cortijo el edificio tendrá cuatro plantas, además del bajo y la planta de los garajes, con diez viviendas en la planta primera y en la segunda, y once en la tercera y cuarta.

En la Ronda Norte, la obra se va a llevar a cabo en una parcela de 3.248 metros cuadrados, junto al parque infantil. Se trata de viviendas son de 2, 3 y 4 dormitorios, con una superficie de hasta 114,55 metros cuadrados, salón comedor, cocina y uno o dos baños según la tipología, así como una terraza abierta o patios en su mayoría. Los precios máximos serán de 130.000 euros.

Hay que recordar que cada año, la Junta fija el precio por metro cuadrado y depende de las características de la vivienda. Por lo que habrá que esperar al momento justo de la firma de las compraventas.

Esta obra se va a financiar con 4 millones de euros prestados por Cajalmendralejo y de momento no hay fecha para la licitación de las obras.

Análisis de los requisitos económicos

La capacidad económica de los adjudicatarios será deteminante para saber sin finalmente podrán acceder a estas viviendas, que están destinadas a personas con bajos ingresos, facilitando así su acceso a un techo.

Según la convocatoria, los beneficiarios de estas VPO tienen que tener unos ingresos anuales iguales o superiores al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y no rebasar unos límites concretos.