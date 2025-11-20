550 comensales asisten este viernes en Badajoz a la Gala Corazones Solidarios La cita 'Ningún niño sin juguete' que se celebra en el hotel Río contará con actuaciones de Álex Ubago, Rebeca, Huecco, Paco Candela o Choe de la Rosa

Ángela Murillo Badajoz Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:28

Este viernes se celebra en Badajoz la tercera gala 'Ningún niño sin juguete' de Corazones Solidarios. Una velada en la que 550 comensales disfrutarán de la música mientras ayudan con sus aportaciones económicas a niños de familias desfavorecidas de Extremadura. Durante la cena se podrá escuchar a los artistas Álex Ubago, Rebeca, Huecco y Paco Candela. El evento también contará con un elenco extremeño, encabezado por Choe de la Rosa, la representante en Eurovisión Junior nacida en Guareña.

Todos los asientos para disfrutar de la velada en el palacio de cristal del hotel Río se agotaron hace una semana y hay lista de espera, confirma Alberto Covarsí Guijarro, presidente de la Asociación Corazones Solidarios de Extremadura. «Este año hemos superado todas nuestras expectativas». Para Covarsí, este evento se diferencia de otras citas solidarias. «Las personas están sentadas, cenando, mientras están viendo un concierto con unas 22 canciones».

En la gala habrá sorteos y subasta de regalos. Entre esos presentes figuran dos «preciosos estuches» enviados por la Real Federación Española de Fútbol, uno firmado por todas las jugadoras de la selección femenina absoluta y otro por la plantilla masculina. Los asistentes también podrán conseguir una camiseta firmada por el jugador del Real Madrid Kylian Mbappé y otra rubricada por toda la plantilla del Atlético de Madrid, además de un balón del club colchonero. Entre los vinilos que se subastarán hay discos de Lenny Kravitz, Bryan Adams, Chayanne, Raphael, Juan Luis Guerra, Mikel Erentxun o Antonio Orozco. Además, habrá un regalo del famoso chef Martín Berasategui y una guitarra firmada por todos los artistas de la gala este viernes.

Reparto de juguetes

Los asistentes acuden a la gala con juguetes y una semana después Corazones Solidarios empezará a recibir las peticioens de distintas asociaciones, entidades o barrios. La recogida de juguetes se prolongará hasta mediados de diciembre.

Durante la cena se hará entrega de los reconocimientos Corazón Solidario de Extremadura, una escultura con corazón de barro de Salvatierra o piedra de Villar del Rey.

El dinero recaudado «llega íntegramente» a la infancia extremeña a través de varias vías: ropa, alimentación, campamentos de verano, ayuda para equipaciones de fútbol, incluso gafas. En la última campaña la ayuda recabada ha servido para dar apoyo a 150 familias de la región, según datos de la asociación.

«Hacemos partícipes a los empresarios extremeños de ese reparto y despertamos el carácter solidario de las empresas de la región, que quieren aportar su granito de arena».

85 empresas extremeñas

Con esta gala colaboran 85 empresas extremeñas, además de las instituciones públicas extremeñas -Junta, diputaciones o Ayuntamiento de Badajoz- y los promotores musicales de festivales como el Stone, el Alcazaba Festival o Extremúsika. También tiene una mención especial Alberto Covarsí para la Fundación Atlético de Madrid, que ha hecho posible, entre otras acciones, la creación de un equipo de fútbol femenino en Suerte de Saavedra.

Otro de los proyectos de Corazones Solidarios Golosinas Musicales, que lleva canciones a los niños ingresados en el hospital Materno Infantil de Badajoz. El año pasado visitó este centro la cantante Natalia, que además de cantar entregó juguetes.