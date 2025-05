Casi 500 atletas corren por la igualdad en Badajoz

Sara Hurtado ha sido la primera patinadora española sobre hielo en clasificarse para unos Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo no mucha gente conoce su ... gesta. Ahora, en Badajoz, un poco más. Sara ha sido la presentadora de los eventos de Tour Universo Mujer este fin de semana en San Francisco y, junto a ella, han estado otras muchas deportistas de élites que piden visibilidad para sus deportes y sus carreras. Una de las actividades más vistosas fue la Carrera en forma por la Igualdad que reunió a 480 atletas para completar 5 kilómetros por Badajoz. En el centro de la ciudad también hubo todo tipo de exhibiciones deportivas como boxeo, kárate, tenis, ciclismo, etc.

«Es muy necesario esto. Se habla mucho de visibilidad y dar apoyo, pero no se cambia sin acción y esto es acción El tour nos saca a la calle para ver de cerca el deporte a todos», reivindica Sara Hurtado que estuvo hablando con niñas deportistas y les dio un consejo: «que no se de nada por imposible, que si le apasiona, no lo deje. Eso le dará la gasolina que necesita».

En este punto coincide otra mujer referente en el deporte, la pacense Nuria Cabanillas, que ha estado en San Francisco con su medalla de Atlanta 92. Cree que reivindicar el deporte femenino es básico para que las niñas no dejen estas actividades, «suelen dejarlo a los 12, 13 años». «A las chicas que consiguen grandes resultados hay que darles su sitio porque igual de importante debe de ser para todos, como está pasando ahora con el fútbol», reivindicó la medallista que ahora es concejala en el Ayuntamiento.

La Carrera en forma por la Igualdad comenzó a las diez de la mañana. Los participantes realizaron un pequeño recorrido por el centro para luego correr junto al Guadiana y volver a San Francisco. El primero en cruzar la meta fue Carlos Morena en algo más de 17 minutos. Compartió podio con Karim Kadebou y José Félix. La victoria en la categoría femenina fue para Soledad Pérez, el segundo puesto para Lucía Durán y el tercero para Alicia Seda.

«Ha sido una satisfacción muy grande y más por la igualdad», indicó ayer Soledad Pérez tras su victoria. Esta futbolista lleva unos meses compitiendo en carreras de atletismo y ya es un referente a tener en cuenta.

La ciudad llena de deporte

La carrera contó con el apoyo de muchas autoridades, entre ellas el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. El concejal de Deportes del Ayuntamiento, Juan Parejo, fue uno de los corredores y terminó la competición en cuarta posición. Al terminar resaltó que solo este fin de semana ha habido 11 eventos deportivos en la ciudad además de las competiciones regulares. Han coincidido una ruta ciclista de la peña Los Machas, la apertura de curso del club Skate Badajoz, la Copa de España de clubes de kickboxing... «Badajoz es deporte. Somos una referencia, le gente viene y se lo pasa bien», indicó el edil que añadió que hay un nivel de actividad «brutal». «Y todo esto es salud. Todo lo que sea promover el deporte es evitar enfermedades».