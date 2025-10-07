El 48º Festival de Teatro de Badajoz arrancará el próximo sábado La primera jornada incluye la función infantil 'Crass-DuoCircus', de los portugueses WeTumTum, y la sátira 'La Gramática', de los catalanes Focus

El 48º Festival Internacional de Teatro de Badajoz arrancará el próximo sábado, día 11, con dos funciones. A las 18.00 horas, la compañía portuguesa WeTumTum representará en el paseo de San Francisco la obra 'Crass-DuoCircus', destinada a un público familiar y con entrada gratuita. Y a las 21.00 horas, el Teatro López de Ayala acogerá 'La Gramática', de la mano de la compañía catalana Focus. Las entradas costarán 15 euros y hay descuentos para carné joven, pensionistas, desempleados, miembros de Fatex y Uapex.

En 'Crassh-DuoCircus', que dura 45 minutos, dos personajes transportan al público, de una forma «íntima y muy acogedora», al universo Crassh, donde los objetos más comunes del día a día sirven para producir música, desde melodías simples hasta ritmos complejos y virtuosos. Se trata de una idea original de Bruno Estima, y bajo la dirección artística del mismo junto a David Valente, que además es músico e intérprete de la obra acompañado por David Calhau.

Disciplinas circenses

Combinado con una fuerte componente cómica, visual, de interacción con el público y disciplinas circenses –donde el malabarismo también se utiliza para crear música en vivo–, el espectáculo «mezcla el rigor con el caos, el escalofrío con la diversión llevada a su máximo nivel». WeTumTum es una asociación cultural sin fines de lucro que promueve y desarrolla movimientos artísticos para niños y familias.

El segundo espectáculo de la jornada será 'La Gramática', de la compañía Focus, que se ofrecerá a las 21.00 horas, en la sala principal del Teatro López de Ayala. Bajo la escritura y dirección de Ernesto Caballero, los intérpretes María Adánez y Joaquín Notario aterrizarán en la ciudad para mostrar su obra de una duración de 85 minutos.

Un buen día, de forma accidental, una mujer convencional se convierte en una consumada erudita de la lengua y la gramática. Un reputado neurocientífico le somete a un intensivo proceso de desprogramación lingüística. En este caso no intenta refinar verbalmente al personaje, sino devolverlo a su estado primario de limitación expresiva para evitarle así los trastornos de inadaptación social originados tras su inapropiado accidente.

Éste es el punto de partida de esta sátira humorística que expone la relación con el vasto legado que constituye, según Lázaro Carreter, el patrimonio común más sólido, la lengua.