Más de 4.600 pescadores y 700 cazadores tienen ya la nueva licencia telemática implantada por la Junta

Más de 4.600 pescadores y 700 cazadores extremeños han tramitado en los últimos meses sus licencias de forma telemática, según los datos aportados por la Dirección General de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia de la Junta de Extremadura. Esta opción que tanto facilita la vida de los aficionados entró en vigor en Extremadura el pasado abril y, desde entonces, obtienen su permiso por esta vía una media aproximada de 30 pescadores y 25 cazadores cada día.

Lo hacen sin tener que desplazarse a ninguna sede física, desde casa, a través del teléfono móvil, la tableta o el ordenador. Estas cifras avalan el éxito de la medida implantada por la Junta de Extremadura y que supone un apreciable avance en el proceso para digitalizar la administración autonómica, conforme al compromiso anunciado por la presidenta Guardiola en su discurso de investidura, según ha recordado Francisco Ramírez, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, en Feciex, la Feria de Caza, Pesca y Naturaleza Ibéricas que se celebra desde el pasado jueves en Ifeba (Institución Ferial de Badajoz).

El proceso para obtener la licencia se puede formalizar de manera sencilla e intuitiva a través de la plataforma ARADO, sin necesidad de desplazarse a ninguna sede física, sin tener que presentar documentación en papel y sin esperas, vía web en la dirección arado.juntaex.es. Este nuevo servicio ha sido impulsado por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, con la colaboración de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, y se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027.

El usuario solo tiene que identificarse con certificado digital (apartado Acceso con certificado digital) o, si lo prefiere, mediante un código de un solo uso que recibe por SMS en su teléfono móvil, sin necesidad de instalar nada (apartado Alta de administrado sin certificado digital). A partir de ahí, en unos minutos, obtiene su licencia y la recibe automáticamente por correo electrónico en formato PDF, lista para usar.

Solo hay que registrarse una vez. Si ya se hizo antes, por ejemplo para obtener la licencia de pesca, no es preciso hacerlo en una segunda ocasión.

El sistema de solicitud funciona mediante una Declaración Responsable, lo que elimina la obligación de presentar documentos previamente. Si el carné de cazador fue obtenido en Extremadura, la plataforma lo verifica automáticamente. Si procede de otra comunidad autónoma o de otro país, basta con adjuntar una copia digital durante el trámite. Para fomentar la actividad cinegética y apoyar al sector, el Gobierno autonómico ha aprobado una bonificación del 100% del coste de la licencia durante un año. En el caso de licencias de varios años, se aplicará el descuento proporcional y el pago podrá realizarse con tarjeta o bizum, de forma fácil y segura. Cada licencia emitida incluye un código QR y un archivo de código de verificación que garantizan su validez, permitiendo verificarla en cualquier momento a través de la plataforma oficial de la Junta de Extremadura.

Para cualquier duda o incidencia durante el proceso, la ciudadanía cuenta con el servicio de soporte de la sede electrónica, disponible de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, a través del teléfono 924 336 975 o en el correo electrónico soporte.sede@juntaex.es.

