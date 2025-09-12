Unos 4.600 pescadores y 700 cazadores cuentan con la nueva licencia telemática en la región El consejero de Gestión Forestal destaca el avance de la digitalización en la inauguración de Feciex

Redacción BADAJOZ. Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, ha detallado que ya son 4.600 los pescadores y 700 los cazadores que han obtenido su licencia de forma telemática desde los meses de abril y agosto respectivamente.

El permiso de pesca entró en vigor en Extremadura el pasado abril, y desde entonces, obtienen su permiso por esta vía una media de 30 pescadores cada día, y sin tener que desplazarse a ninguna sede física, desde casa, a través del móvil, la tableta o el ordenador. La de caza está disponible desde agosto y, en su primer mes de vigencia, la media ronda las 25 altas cada 24 horas.

Estas cifras muestran la «magnífica» acogida de esta medida implantada por la Junta y que supone un avance en el proceso para digitalizar la administración autonómica, conforme al compromiso anunciado por la presidenta extremeña, María Guardiola, en su discurso de investidura, según destacó Ramírez en su intervención en la inauguración de la 34º Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica, que se celebrará hasta el próximo domingo en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).

«Todo esto no sería posible si no tuviéramos claro que la caza y la pesca son sectores estratégicos para Extremadura, lo han sido siempre y lo seguirán siendo», remarcó, para destacar la «amplia batería» de medidas aprobadas por la Junta en torno a estos dos sectores y recordar otras novedades puestas en marcha por la consejería durante el último año, como las ayudas a los cotos sociales y privados de la región, que han agotado la partida prevista y que el próximo año tendrán una segunda convocatoria a la vista de la buena acogida.

También ha citado los proyectos para mejorar las poblaciones de perdiz roja o conejos de monte; el nuevo decreto de control sanitario de la carne de caza, elaborado junto a la consejería de Sanidad, el Plan General de Pesca o la bonificación del 100% en el Impuesto de Aprovechamiento Cinegético para los cotos afectados por los incendios forestales de este verano.

De Feciex, Francisco Ramírez señaló que es la feria más importante de la península Ibérica de los tres sectores que la protagonizan y aportó cifras referidas a los sectores cinegético y piscícola en la región, como que Extremadura tiene más de 3.200 cotos de caza que ocupan casi 3,5 millones de hectáreas, lo que supone que en el 82% de la región se puede ejercer la actividad cinegética, que cuenta con más de 30.000 licencias. De pesca hay ya más de 100.000 y entre ambos sectores mueven más de 400 millones de euros al año en la comunidad.

Impacto de la caza y la pesca

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, destacó que Ifeba abre sus puertas para acoger una nueva edición de Feciex, que ha crecido, se ha adaptado a los cambios y ha aumentado su calidad cada año hasta convertirse en lo que es hoy en día, con más de un centenar de actividades y que, hasta el domingo, acoge experiencias, encuentros y negocio, a la par que ha resaltado del sector de la pesca, una actividad recreativa en Extremadura, su «importantísimo» impacto en la gestión y conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad.

De la caza, ha remarcado el trabajo de quienes tienen como «misión» su fomento y práctica activa y ha dado la enhorabuena a la Asociación de Jóvenes Cazadores Extremeños (Jocaex), que recibirá un reconocimiento en esta edición por sus diez años de compromiso con el sector y su futuro. También citó a la Federación Extremeña de Caza y agradeció su implicación en esta feria, su esfuerzo «constante» en la defensa del sector y en la promoción de la formación, así como en la transmisión de los valores a las nuevas generaciones.

Asimismo, resaltó el compromiso con el cuidado y defensa «de lo nuestro» porque Extremadura es una tierra «única» y «afortunada» en paisaje, recursos y biodiversidad y somos «privilegiados» por disfrutarla, pero también se tiene el deber de cuidarla y defenderla, un «empeño» en el que agradece a los agentes del medio natural y del Seprona que, con su profesionalidad y entrega, garantizan que la caza y la pesca se desarrollan de manera ordenada, segura y sostenible.

Tras reafirmar la defensa de los cazadores, pescadores y la gente del campo que, con su esfuerzo diario, mantienen vivo el medio rural y contribuyen al desarrollo económico y social de la región, aseveró sobre los incendios de este verano en diferentes zonas del país, como Extremadura, que se han podido escuchar voces señalando a los cazadores y proponiendo la prohibición de la actividad y el mundo cinegéticos, «muchos» de ellos afectados por las consecuencias del fuego y que han estado en «primera línea» ayudando y apoyando en aras de minimizar los daños.

«Para este determinado sector, afortunadamente minoritario, la solución siempre es la misma, que es prohibir, tienen una manía con prohibir», cuando, según Gragera, «los cazadores sois quienes estáis sobre el terreno, colaborando con vuestro trabajo y contribuyendo a la conservación de nuestros montes», mientras en «algunos despachos» se elaboran prohibiciones y discursos que impiden y dificultan el desarrollo de una actividad que es «clave» para el equilibrio natural.

En este punto, recordó a quienes trabajaron con todos los medios materiales y personales disponibles para extinguir los incendios durante este verano y a todos los profesionales y voluntarios, a quienes trasladó su agradecimiento y reconocimiento.