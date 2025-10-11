HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Más de 400 personas acudirán al Encuentro de Movimiento Aspace ‘Ya Toca’

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Más de 400 personas se reunirán los próximos días 17 y 18 de octubre en Badajoz durante el Encuentro del Movimiento Aspace ‘Ya Toca’ organizado por la Confederación Aspace con la colaboración de Aspace Badajoz y Aspace Extremadura.

El viernes 17 el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, dará la bienvenida a una representación del Movimiento Aspace en la sede del Ayuntamiento de la ciudad. El acto institucional de inauguración tendrá lugar el sábado 18 en la sala plenaria del hotel NH Gran Casino Extremadura. Contará con la asistencia de la presidenta de Confederación Aspace, Manuela Muro; del presidente de Aspace Badajoz, José Galindo; del alcalde de Badajoz, José Gragera; del delegado del Área de Políticas Sociales de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, y de la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García.

Durante las ponencias que tendrán lugar a continuación, se reivindicará una Estrategia Estatal para las grandes necesidades de apoyo, haciendo hincapié en las necesidades de las personas con parálisis cerebral, familias y entidades Aspace frente a las políticas públicas.

