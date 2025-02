Más de 300 folios para crear a Hulk

Dos metros y medio es la altura que tiene Hulk, la última figura de papel que ha creado Guillermo Rebollo. Este aficionado a la papiroflexia ha conseguido hacer de su afición un modo de vida, desde hace 12 años crea figuras tridimensionales en papel, una ... práctica que ha logrado convertir en su modo de vida desde que hace dos años abrió el museo de papelcraft en Olivenza, su localidad.

«Es la pieza más grande en cuanto a tamaño y envergadura se refiere», comenta el artista que ha necesitado el equivalente a 352 folios para construir su nueva figura. Una tarea que pese a parecer artesanal también se ayuda de las nuevas tecnologías. «Creo las piezas con una aplicación que me permite diseñarlas en 3D», explica Rebollo.

Una vez ha elaborado el diseño imprime las diferentes piezas en un plotter, es decir, una impresora de gran formato.

El siguiente paso es recortar las piezas y pegarlas. «Esto puede parecer lo más sencillo pero no lo es. He estado al menos dos años para crear a Hulk, aunque he de decir que hubiese sido menos tiempo si le hubiese podido dedicar mi tiempo completo, pero he tenido que compaginarlo con otras cosas, aún así es la figura a la que más tiempo le he dedicado», apunta Guillermo.

El tamaño de la pieza también le llevó a recrear la puerta de su casa en 3D. «Necesitaba saber si podría salir por la puerta. Porque el taller lo tengo en mi casa, no trabajo en una nave ni en un lugar de grandes dimensiones», argumenta.

Para desplazarlo hasta El Corte Inglés, donde estará expuesto hasta el 31 de enero, ha sido necesario separar la figura en dos partes. «Está hecho en dos partes, las piernas que además están reforzadas para que el papel no se hunda cuando la gente lo toque y el resto del cuerpo».

Museo Papercraft

Hulk fue la primera figura de gran tamaño que creó Rebollo hace 12 años, cuando dejó su trabajo para dedicarse a la papiroflexia. «Lo coloqué en la puerta de casa para que la gente entrase a ver el resto de figuras, el paso del tiempo y la climatología lo ha deteriorado. Por eso era importante tener otro ahora que tengo un museo propio», sentencia.

La experiencia y la práctica le han permitido mejorar la técnica y desde hace un par de años expone todas las figuras que crea en, personajes, edificios históricos etc en el Museo del Papercraft que ha abierto en su localidad.

Lo más difícil para él ha sido unir la cabeza de la figura con los brazos. «Es una pieza muy grande y de las más complicadas que he hecho hasta ahora», afirma.

Durante este mes los pacenses podrán disfrutar de ellas en El Corte Inglés, donde está expuesta para que la ciudadanía pueda acercarse y hacerse fotos. «Es una forma de fusionar arte y comercio», apuntan desde la entidad.

Ya en febrero Hulk se unirá a la colección de 700 piezas que contienen el Museo Papercraft.