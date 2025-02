«En 2018 nos encontramos una deuda de dos millones de euros y ahora tenemos superávit»

Si la Cámara de Comercio vive hoy un cisma con Coeba, en 2018 vivió otro. García Sardiña desvela que la institución debía dos millones hace ... cinco años.

–La Cámara cerró 2021 con un superávit de 811.000 euros, según la auditoría pública. ¿Para qué quiere dinero en el banco?

–En el banco no está. Cuando llegamos en 2018 nos encontramos con una deuda de dos millones y solo se puede saldar la deuda con superávit. Una vez que hemos limpiado la herencia y normalizado la situación, empezaremos a aplicar los superávit.

–¿Han pagado los dos millones?

–Sí. La Cámara no tiene deudas.

–¿Qué hará con el superávit que se genere una vez amortizada la deuda?

–Dedicaremos el dinero a las empresas, al fomento del asociacionismo, la formación, la internacionalización, la digitalización y el emprendimiento. Volcaremos todo en el sector empresarial. Que visto así, luego ese dinero no da para nada.

– ¿Cómo lo hizo? Llegó en 2018 y 2019 ya cerró con 100.000 euros de superávit.

–Hubo que hacer un plan de ajuste, eliminar ciertas situaciones anteriores, racionalizar el gasto y buscar vías de ingresos.

–¿Qué eliminó?

–Mucho gasto superfluo. Además, la Cámara estaba sobredimensionada en algunos aspectos. Hubo que hacer un ajuste de personal, entre seis y siete personas. Se diseñó un plan que ha funcionado.

–En 2018 hubo otro cisma tras la salida de Fernando Herrera y su llegada. Entre sus primeras decisiones estuvo despedir a Antonio Masa (hijo), que ganaba 110.000 euros. ¿Alguien gana esa cifra ahora?

–Nadie gana esa cifra. Se pagan salarios acordes al mercado (en la auditoría de 2021 figura que los dos puestos más altos no superan los 99.000 euros entre los dos).

–Aparte de los despidos, ¿se redujeron comidas, viajes...?

–Yo no soy de comidas y se redujo mucho el gasto superfluo. Apliqué los mismos criterios que aplico en mi negocio. Consideramos la Cámara con criterios empresariales y no hacemos aquí lo que no hacemos en nuestros negocios. Por eso es importante que a la cabeza de las organizaciones estén personas que sepan qué es la actividad empresarial, lo que cuesta pagar, devolver una deuda, generar dinero.

– Usted no cobra. ¿Tiene tarjeta de representación?

–No. Aquí no hay privilegios. Aquí cada uno se paga lo suyo.

Elecciones

La Cámara no está investigada en el caso de los cursos de formación, pero su presidente cree que solo la transparencia batalla las dudas.

–Fernando Herrera (ex presidente de la Cámara) aparece entre los 25 investigados de los cursos de formación en el juzgado. ¿En qué quedará?

–No tengo ni idea. Tengo respeto absoluto a la Justicia. Herrera no está investigado como presidente de la Cámara de Comercio, sino como secretario de Coeba.

–¿Por qué se presta la formación que se imparte de las organizaciones empresariales a una posible corrupción?

–Se combate de una manera muy sencilla. Con claridad, apertura y transparencia absoluta en las cuentas. Cuando enseñas las cuentas a todo el mundo, estás tranquilo. Cuando no te enseñan las cuentas, malo.

–¿Lo dice por alguien?

–Se ríe.

–¿Coeba le enseña las cuentas?

–Coeba sí, la Creex no. El dinero no está en Coeba, está en la Creex, que recibe un millón de euros de subvenciones.

–Posee la red de inmobiliarias García Márquez. ¿Por qué meterse en este jaleo?

–Las organizaciones se tienen que llevar por los empresarios. Hemos visto que si no lo hacemos, nos usurpan el sitio y convierten esto en una profesión y ponen la organización al servicio de una persona o de un grupo reducido de personas. Ahora, en el pleno de la Cámara, hay 27 empresarios comprometidos. En la candidatura había 50 y alrededor, más de cien y 40 asociaciones. Esto ya no va a pararse.