HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Más de 1.700 corredores participan en el Medio Maratón Elvas-Badajoz

La prueba, de 21,097 kilómetros, partirá el domingo a las 10.30 (hora española) del parque da Piedade de la localidad portuguesa

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Más de 1.700 corredores de ambos lados de La Raya se han inscrito en el 36º Medio Maratón Elvas-Badajoz, que el domingo recorrerá 21,097 kilómetros entre ambas ciudades. En el dispositivo participarán 300 personas entre personal de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) de Badajoz, servicios médicos, jueces, cronometrajes, colaboradores, Protección Civil o Policía Local.

Organizada por la FMD, con el patrocinio de La Crónica de Badajoz y Decathlon Badajoz y la colaboración de la Junta de Extremadura, la Federación Extremeña de Atletismo o la Cámara Municipal de Elvas, entre otros, la prueba sale a las 10.30 –hora española– del parque da Piedade de Elvas con meta en la avenida de Huelva de Badajoz, aproximadamente a partir de las 11.35 horas cuando se prevé que llegue el primer corredor.

Los atletas disponen de autobuses gratuitos para su traslado a la ciudad portuguesa, con salidas desde las puertas de El Corte Inglés de 8.30 a 9.15 horas. Asimismo, podrán retirar los dorsales en Decathlon este viernes de 18.00 a 22.00 horas y el sábado de 10.00 a 20.00 horas.

El concejal de Deporte de Badajoz, Juan Parejo, presentó ayer esta prueba junto al director general de Jóvenes y Deporte de la Junta, Santiago Amaro; el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, Alberto Cacho, y el teniente coronel del equipo de apoyo a la información Francisco del Viejo Macarro en representación de la Brigada Extremadura XI, que volverá a participar aunque con un número inferior a años anteriores por las maniobras que desarrolla estos días en Zaragoza.

Contra la violencia de género

Parejo destacó que participarán en la prueba 389 personas más que en la pasada edición, y que de cara a la próxima cita se marcan como objetivo alcanzar o superar los 2.000 corredores.

La FMD vuelve a colaborar con la Oficina de Igualdad, de cara a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, por ellos, los dorsales contarán con el lema ‘Deportistas contra la violencia de género’.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  3. 3

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  4. 4 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  5. 5 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  6. 6 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  7. 7 Los Javis se separan tras trece años de relación
  8. 8

    Badajoz capta vuelos del Web Summit ante el atasco del aeropuerto de Lisboa
  9. 9 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  10. 10 Rescatan a un hombre de 83 años de Plasencia tras pasar la noche desorientado en el campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Más de 1.700 corredores participan en el Medio Maratón Elvas-Badajoz