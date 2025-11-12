Más de 1.700 corredores participan en el Medio Maratón Elvas-Badajoz La prueba, de 21,097 kilómetros, partirá el domingo a las 10.30 (hora española) del parque da Piedade de la localidad portuguesa

Más de 1.700 corredores de ambos lados de La Raya se han inscrito en el 36º Medio Maratón Elvas-Badajoz, que el domingo recorrerá 21,097 kilómetros entre ambas ciudades. En el dispositivo participarán 300 personas entre personal de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) de Badajoz, servicios médicos, jueces, cronometrajes, colaboradores, Protección Civil o Policía Local.

Organizada por la FMD, con el patrocinio de La Crónica de Badajoz y Decathlon Badajoz y la colaboración de la Junta de Extremadura, la Federación Extremeña de Atletismo o la Cámara Municipal de Elvas, entre otros, la prueba sale a las 10.30 –hora española– del parque da Piedade de Elvas con meta en la avenida de Huelva de Badajoz, aproximadamente a partir de las 11.35 horas cuando se prevé que llegue el primer corredor.

Los atletas disponen de autobuses gratuitos para su traslado a la ciudad portuguesa, con salidas desde las puertas de El Corte Inglés de 8.30 a 9.15 horas. Asimismo, podrán retirar los dorsales en Decathlon este viernes de 18.00 a 22.00 horas y el sábado de 10.00 a 20.00 horas.

El concejal de Deporte de Badajoz, Juan Parejo, presentó ayer esta prueba junto al director general de Jóvenes y Deporte de la Junta, Santiago Amaro; el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, Alberto Cacho, y el teniente coronel del equipo de apoyo a la información Francisco del Viejo Macarro en representación de la Brigada Extremadura XI, que volverá a participar aunque con un número inferior a años anteriores por las maniobras que desarrolla estos días en Zaragoza.

Contra la violencia de género

Parejo destacó que participarán en la prueba 389 personas más que en la pasada edición, y que de cara a la próxima cita se marcan como objetivo alcanzar o superar los 2.000 corredores.

La FMD vuelve a colaborar con la Oficina de Igualdad, de cara a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, por ellos, los dorsales contarán con el lema ‘Deportistas contra la violencia de género’.